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Рунич: Перед началом сборов каждый игрок получил индивидуальную программу и начал подготовку еще дома

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Рух готовится к новому сезону

Рунич: Перед началом сборов каждый игрок получил индивидуальную программу и начал подготовку еще дома

Фото: Рух

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Полузащитник "Руха" Василий Рунич прокомментировал спарринг с "Вересом" (4:0), свой гол в нем и рассказал о подготовке команды к новому сезону в целом.

"Верес" это хороший соперник и всегда интересно играть против команд из УПЛ. В начале матча мяч удачно отскочил ко мне, я увидел свободный угол пробил туда и мне удалось забить гол. Мы демонстрировали свой привычный футбол и не подстраивались под соперника, именно это важно в таких спаррингах. Нам удалось реализовать свои моменты и показать то, что мы наигрывали на тренировках.

Перед началом сборов каждый игрок получил индивидуальную программу и начал подготовку еще дома. Все мы работали, готовясь к первым тренировкам, это заметно в действиях партнеров. Конечно, на сборах всегда трудно, особенно в начальный период. У нас большие нагрузки, но каждый постепенно к ним привыкает и работает на максимуме.

Главная задача на сборах - набрать хорошую форму и в лучших кондициях подойти к старту чемпионата. Ожидания от подготовки очень хорошие, потому что мы понимаем, что у нас будет много игр против интересных и сложных соперников", - сказал Рунич.

Завтра, 30-го июня, "Рух" отправится в Словению на тренировочные сборы. Команда запланировала провести там 8 контрольных матчей.

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Рух (Львов) Василий Рунич
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Источник:
Рух
Опубликовал: Виктор Иванчук
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