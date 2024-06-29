КМ. Шахтер – Сараево 4:1. Горняки побеждают в дебютном летнем спарринге

Подопечные Пушича приступили к подготовке к новому сезону. В первой товарищеской встрече чемпион Украины разгромил "коричнево-белых". В старте "Шахтера" вышел Винисиус Тобиас, который более 2 лет провел в аренде в "Реале". В обороне "горняки" выпустили 20-летнего Марьяна Фарину. В предыдущем сезоне футболист помогал "Металлисту 1925" бороться за выживание.

6 июля "оранжево-черные" будут играть против "Хайдука".

Контрольный матч

"Шахтер" – "Сараево" 4:1

Стартовый состав донецкой команды: Ризнык – Фарина, Азаров, Тобиас – Назарина, Кевин, М. Гомес, Бондаренко, Крыськив, Сикан, Швед

Замены: Лацабидзе, Глущенко, Дрозд, Эгиналду, Козик, Невертон, Огарков, Педриньо, Савченко, Сигеев, Твардовский, Траоре, Фесюн, Цуканов

Голы: Сикан, 12, Крыськив, 32, Траоре, 67 (п), Эгиналду, 84 – Р. Оливейра, 51