Объединения не будет. Хуст прекращает существование - источник

По информации Sport.ua, "Хуст" не сыграет в следующем сезоне в Первой лиге. Руководство клуба решило сняться с чемпионата и прекратить существование. Футболисты получили статусы свободных агентов - со всеми полностью рассчитались.

Ранее сообщалось, что "Хуст" должен объединиться с любительскими "Подолянами", переехать в Тернополь и изменить название на "Хуст-Подоляны". Однако в последний момент закарпатцы отказались от такой идеи.

Причиной прекращения деятельности клуба руководители называют боязнь ТЦК. 7-го мая на вокзале работники ТЦК остановили игрока Николая Сираша и доставили в военкомат.