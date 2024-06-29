Объединения не будет. Хуст прекращает существование - источник
Клуб уже со всеми рассчитался
Фото: ФК Хуст
По информации Sport.ua, "Хуст" не сыграет в следующем сезоне в Первой лиге. Руководство клуба решило сняться с чемпионата и прекратить существование. Футболисты получили статусы свободных агентов - со всеми полностью рассчитались.
Ранее сообщалось, что "Хуст" должен объединиться с любительскими "Подолянами", переехать в Тернополь и изменить название на "Хуст-Подоляны". Однако в последний момент закарпатцы отказались от такой идеи.
Причиной прекращения деятельности клуба руководители называют боязнь ТЦК. 7-го мая на вокзале работники ТЦК остановили игрока Николая Сираша и доставили в военкомат.
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Источник:sport.ua
Опубликовал: Виктор Иванчук
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Кот-Философ (Черкаси)
29.06.2024 в 22:37
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