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Объединения не будет. Хуст прекращает существование - источник

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Клуб уже со всеми рассчитался

Объединения не будет. Хуст прекращает существование - источник

Фото: ФК Хуст

Новина українською

По информации Sport.ua, "Хуст" не сыграет в следующем сезоне в Первой лиге. Руководство клуба решило сняться с чемпионата и прекратить существование. Футболисты получили статусы свободных агентов - со всеми полностью рассчитались.

Ранее сообщалось, что "Хуст" должен объединиться с любительскими "Подолянами", переехать в Тернополь и изменить название на "Хуст-Подоляны". Однако в последний момент закарпатцы отказались от такой идеи.

Причиной прекращения деятельности клуба руководители называют боязнь ТЦК. 7-го мая на вокзале работники ТЦК остановили игрока Николая Сираша и доставили в военкомат.

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Первая лига ФК Хуст
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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Кот-Философ (Черкаси)
29.06.2024 в 22:37
повертайте Металург
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1
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Комментарии 2
Кот-Философ (Черкаси)
29.06.2024 в 22:37
повертайте Металург
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0
1
avatar
Просто Квашин (Харків)
30.06.2024 в 05:10
донецький ???
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0
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