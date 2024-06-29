КМ. Шахтер - Сараево 4:1. Видео голов и обзор матча и обзор матча
Было легко
Фото: Шахтар
В первой товарищеской встрече на летних сборах в Словении "Шахтер" разгромил "Сараево" - клуб из Боснии и Герцоговины. В старте "горняков" вышли игроки, которые недавно находились в арендах - Винисиус Тобиас и Марьян Фарина.
Чемпионы Украины довольно легко справились с оппонентом, что подтверждает итоговый счет встречи (4:1). Следующую игру команда Пушича проведет 6-го июля против "Хайдука".
Контрольный матч
"Шахтер" - "Сараево" 4:1
Голы: Сикан, 12, Крыськив, 32, Траоре, 67 (п), Эгиналду, 84 - Р. Оливейра, 51
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Источник:Шахтар
Опубликовал: Виктор Иванчук
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