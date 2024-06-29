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Иракли Азаров: Сейчас работаем в основном над силой. Акцент - на беге, тактических занятиях

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Шахтер весь в работе

Иракли Азаров: Сейчас работаем в основном над силой. Акцент - на беге, тактических занятиях

Фото: ФК Шахтар Донецьк

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Защитник "Шахтера" Иракли Азаров рассказал клубной пресс-службе над чем сейчас футболисты работают на тренировках и о сборах в целом.

- Расскажи, как проходят тренировочные сборы, что отрабатываете?

- Сейчас работаем в основном над силой. Акцент - на беге, тактических занятиях. Считаю, первые две недели нам будет немного тяжеловато, однако мы наберем форму и хорошо войдем в сезон.

- Ты пропустил первую тренировку. Почему? Что беспокоило?

- Ничего. Беспокоила небольшая травма, но пока все хорошо.

- Как для тебя прошло тестирование, ведь ты проходил его не вместе с командой, а на следующий день? Расскажи об этом тестировании. Было ли оно сложным лично для тебя?

- Да, было несколько сложно. После месячной паузы трудно выполнять такие тесты, но мы тренировались для этого дома, имели программы... Все равно немного работали, и все хорошо прошли тестирование.

- Погода в Словении переменчивая, в то же время футбольная. Как можешь оценить условия для проведения тренировочных сборов?

- Считаю, здесь отличная атмосфера для команды, хорошие поля, есть все для восстановления, тренировок, игр. Относительно погоды, она немного переменчивая, но все остальное - идеальное.

- Что лично для тебя самое главное во время тренировочных сборов и какие задачи ставишь себе?

- Сначала надо хорошо подготовиться физически, чтобы вернуть форму. Поэтому сейчас мы в основном работаем над этим, над дыханием... Считаю, через неделю все будет хорошо.

- Расскажи о своих амбициях на следующий сезон.

- Как всегда, амбиции - самые высокие: чемпионат, Кубок ... Помним прошлую Лигу чемпионов, наше неплохое выступление, победу над "Барселоной". На этот раз стремимся выйти из группы и пройти как можно дальше.

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Источник:
Шахтар
Опубликовал: Виктор Иванчук
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