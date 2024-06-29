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Краснопир - о спарринге с Вересом: Очень рад забить в первом же матче, ведь для нападающего очень важно отмечаться голами

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Хороший дебют

Краснопир - о спарринге с Вересом: Очень рад забить в первом же матче, ведь для нападающего очень важно отмечаться голами

Фото: Рух

Новина українською

Новичок "Руха" Игорь Краснопир поделился эмоциями после своего дебюта за львовскую команду в контрольном матче с "Вересом" (4:0). Нападающий отметился голом.

"Очень рад забить в первом же матче, ведь для нападающего очень важно отмечаться забитыми голами. В том эпизоде я сумел среагировать на отскок и отправил мяч в сетку. Нам удавалось высоко прессинговать "Верес" и выполнить тренерские установки. Команда интенсивно работала и не позволяла сопернику быстро принять решение, быстро возвращала себе мяч.

Подготовка к сезону всегда тяжелая и на сборах приходится выполнять много работы. Я постепенно адаптируюсь к требованиям Виталия Пономарева и тренерского штаба "Руха". Нужно время, чтобы набрать оптимальные кондиции, но со временем все будет хорошо. Относительно коллектива, то он замечательный, я уже почти привык к партнерам. Меня очень тепло приняли в клубе.

Впереди у нас второй этап сборов в Словении. "Рух" сыграет против очень ярких соперников. Нам будут противостоять сильные команды. Очень интересно сыграть против таких оппонентов, это новый для меня опыт. Хочется проверить свои силы на фоне европейских соперников, которые играют на очень высоком уровне", - сказал нападающий.

Завтра, 30-го июня, "Рух" отправится в Словению на тренировочные сборы. Команда запланировала провести там 8 контрольных матчей.

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Рух (Львов) Игорь Краснопир
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Источник:
Рух
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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жека-киев (биг виладж)
30.06.2024 в 09:39
Дивний трансфер від Оболонь.400к не такі великі гроші. Та і Козловський не багате Слободяна Єдиний їх ціний актив. Гравець молодіжний, нападник! ПМожна ше засвітитися його на олімпіаді. Попереду складний сезон в УПЛ. Буде смішно, як Рух його за 1.5 ляма в якийсь Сандерленд, через рік продасть, а Оболонь вилетить.
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Комментарии 1
жека-киев (биг виладж)
30.06.2024 в 09:39
Дивний трансфер від Оболонь.400к не такі великі гроші. Та і Козловський не багате Слободяна Єдиний їх ціний актив. Гравець молодіжний, нападник! ПМожна ше засвітитися його на олімпіаді. Попереду складний сезон в УПЛ. Буде смішно, як Рух його за 1.5 ляма в якийсь Сандерленд, через рік продасть, а Оболонь вилетить.
Ответить
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