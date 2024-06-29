КМ. Черноморец - Реал Фарма 3:1. Дубль от игрока на просмотре

"Черноморец" сыграл первый контрольный матч на летних сборах. Для начала решили поспарринговаться со второлиговой "Реал Фармой". Игра прошла с преимуществом команды из УПЛ. Итоговый счет - 3:1. Интересно, что дубль оформил "игрок на просмотре". Ранее в СМИ сообщалось, что на осмотре в команде находятся 20-летний защитник Эрнест Романчук и 22-летний нападающий Андрей Хома.

Далее "Черноморец" сыграет с винницкой "Нивой". Матч запланирован на 3-е июля. Также в планах есть спарринги с "Титаном", "Ингульцом", "Колосом", "Мариуполем" и "Александрией".

Контрольный матч

29.06.2024. Одесса. УТБ "Черноморец" в Совиньоне

"Черноморец" - "Реал Фарма" 3:1

Арбитры - Дмитрий Бондаренко, Александр Павлинов (Одесса). Станислав Марулин (Новая Каховка).

"Черноморец": Рудько (Вечный, 46), Арсич (игрок на просмотре, 46), Салюк, Ермаков (Ходак, 76), Бутко, Васильев, Шпорн (Фатьянов, 76), Присяжнюк (Пшеничнюк, 60), Бадибанга, Штогрин (капитан), игрок на просмотре (Т. Григорчук, 60). Тренер - Степан Матвеев.

"Реал Фарма": Друи (Подгородецкий, 46), Пархоменко (Купис, 70), Ладыка (Золкин, 70), Дмитриев (Мовчанюк, 70), Фабер (Гайваненко, 70), А. Лиховидов (капитан) (Марченко, 23), Вареник (Мулик, 70), Щербак (Третьяков, 70), Гранчар (Скрипник, 70), Федорив (Тилинский, 70), Барсуков (Шилов, 70). Тренер - Андрей Пархоменко.

Голы: игрок на просмотре 2, 18, Салюк 75 - Барсуков 15 (пен)