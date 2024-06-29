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Федор - о спарринге с Вересом: Рух продемонстрировал свой привычный футбол, действовал интенсивно и благодаря этому одержал победу

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Переиграли соперника полностью

Федор - о спарринге с Вересом: Рух продемонстрировал свой привычный футбол, действовал интенсивно и благодаря этому одержал победу

Фото: ФК Рух

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Полузащитник "Руха" Олег Федор оценил игру команды в товарищеском матче с "Вересом" (4:0), рассказал как случился его гол и вспомнил выступления за олимпийскую сборную Украины на международном турнире во Франции.

"Начинается подготовка к новому сезону и трудно было предсказать, как будет играть "Верес". Но мы абстрагировались от действий соперника, ведь важно было делать акцент на своей игре. "Рух" продемонстрировал свой привычный футбол, действовал интенсивно и благодаря этому одержал победу.

Партнеры быстро перевели мяч с одного фланга на другой, увидели что меня никто не накрывает и отдали пас мне. Виталий Роман забежал в свободную зону и оттянул на себя соперника, а я в тот момент сместился в середину и точно пробил.

Да, летом я был в составе олимпийской сборной Украины. Тогда нашей главной задачей было понять игровой рисунок команды. Именно для этого и нужен был сбор во Франции и турнир Мориса Ревелло. Конечно, есть костяк олимпийской сборной, но важна и ротация и тренерам удалось проверить ближайший резерв, чтобы каждый игрок понимал, какие требования ставятся перед ним. Мы плодотворно поработали и получили положительный результат. Хочется играть за сборную, показывать свою лучшую игру и бороться за золотые медали", - сказал Федор.

Завтра, 30-го июня, "Рух" отправится в Словению на тренировочные сборы. Команда запланировала провести там 8 контрольных матчей.

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Рух (Львов) Олег Федор
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Источник:
Рух
Опубликовал: Виктор Иванчук
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