Италия вылетела от Швейцарии, Германия прошла Данию, а Шахтер победил в первом спарринге. Главные новости за 29 июня

В первом матче 1/8 действующий чемпион Европы в лице национальной сборной Италии под руководством Лучано Спаллетти проиграл для Швейцарии. Судьбу встречи решили голы Фройлера и Варгаса. "Скуадра Адзурра" ничего не сумела противопоставить "крестовым" и бесславно покинула форум в Германии. В 1/4 Евро Швейцария сыграет с победителем пары Англия - Словакия.

Датчане заставили понервничать подопечных Юлиана Нагельсманна. Довольно долго "Бундестим" не могла создать по-настоящему опасные моменты, однако в итоге собралась и дважды поразила ворота Шмейхеля младшего. Забитыми мячами отметились Хавертц и Мусиала. В четвертьфинале немцы сыграют против победителя пары Испания - Грузия.

Подопечные Марино Пушича успешно стартовали подготовку к новому сезону. На тренировочных сборах в Словении "горняки" встречались с боснийским "Сараево". В итоге, действующий чемпион Украины четыре раза поразил ворота соперника, и пропустил при этом лишь один мяч.

Как информирует нидерландское издание Geitjewieffer, опорник киевского "Динамо" и национальной сборной Украины предметно заинтересовал "Фейенорд". Вице-чемпион Нидерландов видит во Владимире замену Матсу Вифферу, который покинет клуб. Отмечается, что в ближайшее время клуб из Роттердама сделает официальное предложение для киевлян, а сам Бражко не против перехода в "Фейенорд".

Житомирский клуб готовится к дебютному выступлению в еврокубках. Официальный сайт "волков" сообщил, что состав "Полесья" пополнил 20-летний Матей Матич. Личный контракт хорвата с украинской командой рассчитан на 4 года. Прошлым клубом Матича была загребская "Локомотива".

20-летний Павел останется в Полтаве еще точно на один сезон. Именно на такой срок молодой голкипер подписал контракт с "Ворсклой". За полтавчан Исенко успел провести 51 поединок и за этот период пропустил 71 гол.

В Винниках команды Виталия Пономарева и Олега Шандрука провели товарищескую игру. Разгромную победу одержали именно львовяне, оформив сразу 4 гола. Примечательно, что ровенский клуб в этом поединке задействовал футболистов из молодежного состава U-19. После этого матча "Рух" отправится на тренировочные сборы в Словению. "Верес" же будет проводить подготовку к новой кампании в Украине.