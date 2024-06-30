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Силы обороны ликвидировали 1140 россиян за сутки. Генштаб подытожил потери оккупантов

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Более двухсот единиц техники также уничтожены

Силы обороны ликвидировали 1140 россиян за сутки. Генштаб подытожил потери оккупантов

Фото - офіс Президента України

Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.

Силы обороны ликвидировали 1140 оккупантов. Кроме этого, было уничтожено 215 единиц техники.

В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 542 700 (+1140) человек,
  • танков ‒ 8080 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 15524 (+19) ед,
  • артиллерийских систем – 14533 (+53) ед,
  • РСЗО – 1110 (+1) ед,
  • средств ПВО ‒ 873 (+2) ед,
  • самолетов – 360 (+0) ед,
  • вертолетов – 326 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 11584 (+46),
  • крылатых ракет ‒ 2331 (+0),
  • кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 19643 (+75) ед,
  • специальной техники – 2448 (+12).
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Генштаб ЗСУ война с россией
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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