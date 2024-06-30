Силы обороны ликвидировали 1140 россиян за сутки. Генштаб подытожил потери оккупантов
Более двухсот единиц техники также уничтожены
Фото - офіс Президента України
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.
Силы обороны ликвидировали 1140 оккупантов. Кроме этого, было уничтожено 215 единиц техники.
В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:
- личного состава – около 542 700 (+1140) человек,
- танков ‒ 8080 (+7) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 15524 (+19) ед,
- артиллерийских систем – 14533 (+53) ед,
- РСЗО – 1110 (+1) ед,
- средств ПВО ‒ 873 (+2) ед,
- самолетов – 360 (+0) ед,
- вертолетов – 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 11584 (+46),
- крылатых ракет ‒ 2331 (+0),
- кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 19643 (+75) ед,
- специальной техники – 2448 (+12).
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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