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Вылет Санчеса и Ко. Канада – Чили 0:0. Обзор матча

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Канадцы удержали нужный результат

Вылет Санчеса и Ко. Канада – Чили 0:0. Обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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В финальном туре группового этапа квартета А Канада противостояла Чили. Первым нужно было хотя бы не проиграть, чтобы пройти дальше. Номинальным гостям обязательно нужна была победа.

Уже на 27-й минуте чилийцы остались в меньшинстве: защитник Суасо получил вторую желтую. Преимущество к этому моменту было на стороне канадцев, а к перерыву они еще его увеличили.

Во втором тайме много давили чилийцы, но забить так и не смогли. Вторая ничья для них на этом турнире и очередной матч без голов в чужие ворота. За три поединка они не отличились там.

В 1/8 финала Канада встретится с победителем группы B. Сейчас там с шестью очками лидирует Венесуэла. По три зачетных пункта есть у Эквадора и Мексики.

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