КМ. Колос - ЮКСА 1:0. Первая лига дала достойный бой УПЛ

"Колос" в рамках летних тренировочных сборов провел контрольный матч с новичком Первой лиги - клубом "ЮКСА". Долгое время счет открыт не был, но Диего из ковалевской команды на 85-й минуте все же определил победителя.

Следующий спарринг "Колос" запланировал на 7-е июня, когда встретится с клубом "Нива" Бузова. "ЮКСА" будет играть 5-го июля против "Чайки".

Контрольный матч

30.06.2024. Ковалевка, стадион "Колос"

"Колос" - "ЮКСА" - 1:0

Гол: Диего 85