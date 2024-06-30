КМ. Колос - ЮКСА 1:0. Первая лига дала достойный бой УПЛ
Забил легионер
Фото: ФК Колос
"Колос" в рамках летних тренировочных сборов провел контрольный матч с новичком Первой лиги - клубом "ЮКСА". Долгое время счет открыт не был, но Диего из ковалевской команды на 85-й минуте все же определил победителя.
Следующий спарринг "Колос" запланировал на 7-е июня, когда встретится с клубом "Нива" Бузова. "ЮКСА" будет играть 5-го июля против "Чайки".
Контрольный матч
30.06.2024. Ковалевка, стадион "Колос"
"Колос" - "ЮКСА" - 1:0
Гол: Диего 85
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Источник:ЮКСА
Опубликовал: Виктор Иванчук
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