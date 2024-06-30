КМ. Рух - Верес 4:0. Видео голов и обзор матча

"Рух" и "Верес" сыграли между собой свой первый контрольный матч в рамках летней подготовки к новому сезону. Жители играли со многими футболистами команды U19, а также без некоторых основных игроков, поэтому почти ничего не смогли противопоставить крепкому сопернику. 4:0 - львовяне победили. Отметим, что дебютным голом отметился новичок Игорь Краснопир.

"Рух" отправляется в Словению, где запланировал провести основную часть подготовки к сезону. "Верес" остается в Украине. Следующий матч ривненчане запланировали на 3-е июня. В Ровно они будут принимать "Звягель".

Контрольный матч

29.06.2024. УТБ "Рух". Винники

"Рух" - "Верес" 4:0

Голы: Рунич 5, Краснопир 26, Таллес 39 (пен), Федор 85