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"Спасибо, легенда". Шахтер подтвердил расставание с Ракицким

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12 сезонов за дончан

"Спасибо, легенда". Шахтер подтвердил расставание с Ракицким

shakhtar.com

Новина українською

Сегодня, 30-го июня, центральный защитник донецкого "Шахтера" Ярослав Ракіцкий в Instagram сообщил, что покидает клуб. Через несколько часов "горняки" подтвердили расставание с игроком и поблагодарили его за выступления.

"Шахтер" благодарит Легенду клуба за все незабываемые годы, проведенные в команде, за высокий уровень профессионализма и ответственности, за красивую, искреннюю и эмоциональную игру, за яркие победы и добытые вместе трофеи. Ярослав Ракицкий навсегда вписал свое имя в историю "Шахтера" и в сердца болельщиков. Желаем Ярославу больших успехов и новых свершений!", - написала пресс-служба клуба.

Ракицкий выступал за "Шахтер" в течение 12-ти сезонов (2009-2019, 2023-2024). Всего он провел за донецкий клуб 358 матчей, забил 18 мячей и завоевал 22 трофея (чемпион Украины х9, обладатель Кубка Украины х7, обладатель Суперкубка Украины х6).

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Ярослав Ракицкий Шахтер (Донецк)
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Источник:
Шахтар
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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scorpius (Ck)
30.06.2024 в 18:26
Жаль конечно, время не щадит. В позапрошлом сезоне хорошо так помог весной обойти Днепр-1 в гонке за золото. В последнем уже практически не играл и его вклад в результаты уже не такой весомый, но одна игра с его участием точно запомнилась - матч с Барсой можно считать одним из лучших в сезоне, а сам Ярик в той игре был одним из лучших на поле. Спасибо и удачи!
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Комментарии 1
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scorpius (Ck)
30.06.2024 в 18:26
Жаль конечно, время не щадит. В позапрошлом сезоне хорошо так помог весной обойти Днепр-1 в гонке за золото. В последнем уже практически не играл и его вклад в результаты уже не такой весомый, но одна игра с его участием точно запомнилась - матч с Барсой можно считать одним из лучших в сезоне, а сам Ярик в той игре был одним из лучших на поле. Спасибо и удачи!
Ответить
2
0

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