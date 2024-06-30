"Спасибо, легенда". Шахтер подтвердил расставание с Ракицким

Сегодня, 30-го июня, центральный защитник донецкого "Шахтера" Ярослав Ракіцкий в Instagram сообщил, что покидает клуб. Через несколько часов "горняки" подтвердили расставание с игроком и поблагодарили его за выступления.

"Шахтер" благодарит Легенду клуба за все незабываемые годы, проведенные в команде, за высокий уровень профессионализма и ответственности, за красивую, искреннюю и эмоциональную игру, за яркие победы и добытые вместе трофеи. Ярослав Ракицкий навсегда вписал свое имя в историю "Шахтера" и в сердца болельщиков. Желаем Ярославу больших успехов и новых свершений!", - написала пресс-служба клуба.

Ракицкий выступал за "Шахтер" в течение 12-ти сезонов (2009-2019, 2023-2024). Всего он провел за донецкий клуб 358 матчей, забил 18 мячей и завоевал 22 трофея (чемпион Украины х9, обладатель Кубка Украины х7, обладатель Суперкубка Украины х6).