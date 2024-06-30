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Верес продлил контракт с основным защитником

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Верес продлил контракт с основным защитником

НК Верес

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Ровенский "Верес" объявил о подписании нового контракта с левым защитником Евгением Шевченко. Соглашение о сотрудничестве подписано на 1 год с возможностью автоматического продления еще на один сезон.

28-летний Шевченко в сезоне 2023/24 годов сыграл за "Верес" 24 матча, в которых забил 2 гола и заработал 5 желтых карточек. Это его дебютный сезон за ровенскую команду.

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Ранее сообщалось, что игроком интересуются "Ворскла", "Колос" и "Металлист 1925".

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Источник:
Верес
Опубликовал: Виктор Иванчук
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