Верес продлил контракт с основным защитником

Ровенский "Верес" объявил о подписании нового контракта с левым защитником Евгением Шевченко. Соглашение о сотрудничестве подписано на 1 год с возможностью автоматического продления еще на один сезон.

28-летний Шевченко в сезоне 2023/24 годов сыграл за "Верес" 24 матча, в которых забил 2 гола и заработал 5 желтых карточек. Это его дебютный сезон за ровенскую команду.

Ранее сообщалось, что игроком интересуются "Ворскла", "Колос" и "Металлист 1925".