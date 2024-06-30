Нападающий Руха: Хочется как можно быстрее адаптироваться к требованиям взрослого футбола, ведь чувствуется разница по сравнению с юниорскими соревнованиями
Сыграл в спарринге с Вересом
Фото: Рух
Нападающий "Руха" Сергей Панченко прокомментировал победу львовян в контрольном матче с "Вересом" (4:0).
"Приятно играть в первой команде, но следует в матчах и в тренировочном процессе доказывать, что я заслуживаю этого. Хочется как можно быстрее адаптироваться к требованиям взрослого футбола, ведь чувствуется разница по сравнению с юниорскими соревнованиями.
Нелегко работать на сборах, особенно в первые дни после отпуска. Тем более в первой команде очень большие нагрузки, поэтому я привыкаю к требованиям и задачам, которые ставит перед нами тренерский штаб.
В матче с "Вересом" я имел несколько возможностей, чтобы забить, но не хватило удачи и я не реализовал те моменты. Также, возможно, не хватило опыта, ведь можно было сыграть в тех эпизодах иначе.
Я ставлю перед собой самые высокие цели - закрепиться в первой команде и дебютировать за нее в новом сезоне. Хочется забивать голы и приносить клубу пользу, ведь "Рух" настроен на победу в каждом матче. На этих сборах у меня будет возможность улучшить свою игру и спрогрессировать", - сказал Панченко.
Игрок еще не имеет в активе матчей за основную команду клуба. В сезоне 2023/24 выступал за "Рух" U19 и "Рух-2".
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