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Нападающий Руха: Хочется как можно быстрее адаптироваться к требованиям взрослого футбола, ведь чувствуется разница по сравнению с юниорскими соревнованиями

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Сыграл в спарринге с Вересом

Нападающий Руха: Хочется как можно быстрее адаптироваться к требованиям взрослого футбола, ведь чувствуется разница по сравнению с юниорскими соревнованиями

Фото: Рух

Новина українською

Нападающий "Руха" Сергей Панченко прокомментировал победу львовян в контрольном матче с "Вересом" (4:0).

"Приятно играть в первой команде, но следует в матчах и в тренировочном процессе доказывать, что я заслуживаю этого. Хочется как можно быстрее адаптироваться к требованиям взрослого футбола, ведь чувствуется разница по сравнению с юниорскими соревнованиями.

Нелегко работать на сборах, особенно в первые дни после отпуска. Тем более в первой команде очень большие нагрузки, поэтому я привыкаю к требованиям и задачам, которые ставит перед нами тренерский штаб.

В матче с "Вересом" я имел несколько возможностей, чтобы забить, но не хватило удачи и я не реализовал те моменты. Также, возможно, не хватило опыта, ведь можно было сыграть в тех эпизодах иначе.

Я ставлю перед собой самые высокие цели - закрепиться в первой команде и дебютировать за нее в новом сезоне. Хочется забивать голы и приносить клубу пользу, ведь "Рух" настроен на победу в каждом матче. На этих сборах у меня будет возможность улучшить свою игру и спрогрессировать", - сказал Панченко.

Игрок еще не имеет в активе матчей за основную команду клуба. В сезоне 2023/24 выступал за "Рух" U19 и "Рух-2".

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Источник:
Рух
Опубликовал: Виктор Иванчук
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