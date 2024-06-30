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КМ. Колос - ЮКСА 1:0. Видео голов и обзор матча

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Еще был незабитый пенальти

КМ. Колос - ЮКСА 1:0. Видео голов и обзор матча

Фото: Колос

Новина українською

Ковалевский "Колос" сыграл дома контрольный матч против клуба "ЮКСА", который недавно перешел в Первую лигу. Хозяева владели инициативой, однако соперник дал достойный бой. На 57-й минуте Безбородько не сумел реализовать пенальти - голкипер отбил мяч ногой. Но одержать победу удалось. В конце игры Диего сыграл на добивании, после исполненного штрафного удара от Богданова.

Далее у ковалевцев 2 выходных дня. А через неделю, 7-го июня, "Колос" встретится в спарринге с клубом "Нива" Бузова. "ЮКСА" будет играть против "Чайки" (5-го июля).

Контрольный матч

30.06.2024. Ковалевка, стадион "Колос"

"Колос" - "ЮКСА" - 1:0

Гол: Диего 85

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Контрольные матчи обзор товарищеские матчи Колос (Ковалевка) ЮКСА (Тарасовка)
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Источник:
Колос
Опубликовал: Виктор Иванчук
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