КМ. Колос - ЮКСА 1:0. Видео голов и обзор матча
Еще был незабитый пенальти
Фото: Колос
Ковалевский "Колос" сыграл дома контрольный матч против клуба "ЮКСА", который недавно перешел в Первую лигу. Хозяева владели инициативой, однако соперник дал достойный бой. На 57-й минуте Безбородько не сумел реализовать пенальти - голкипер отбил мяч ногой. Но одержать победу удалось. В конце игры Диего сыграл на добивании, после исполненного штрафного удара от Богданова.
Далее у ковалевцев 2 выходных дня. А через неделю, 7-го июня, "Колос" встретится в спарринге с клубом "Нива" Бузова. "ЮКСА" будет играть против "Чайки" (5-го июля).
Контрольный матч
30.06.2024. Ковалевка, стадион "Колос"
"Колос" - "ЮКСА" - 1:0
Гол: Диего 85
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