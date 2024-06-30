Новичок Полесья: Стараюсь учить языку. Украинский у меня пока это смесь английского с португальским
Об адаптации
Фото: Полісся
Бразильский новичок "Полесья" Жоао Виалле рассказал, как принимал решение переезжать в Украину и как проходит адаптация в новом клубе.
- Были ли у тебя перед переходом в "Полесье" вопрос о войне?
– Да. Вы же представляете, что можно найти, прочесть в интернете и насколько разной может быть эта информация. Поэтому важно было узнать правду от живущих здесь людей. Они меня успокоили и убедили, что здесь совсем не такая ситуация, как можно прочитать в интернете – здесь нет взрывов каждый день.
- Отказывал ли тебя кто-нибудь в Бразилии не ехать в Украину и какие аргументы приводили?
– У меня в семье таких людей точно не было. Мне очень важно было, когда мы разговаривали с женой – знать, что она думает на этот счет. И когда мы побеседовали, она не была против. И это решение было общим, а жена тоже скоро переедет сюда.
- Тот факт, что в "Полесье" тренер-полиглот будет способствовать твоей быстрой адаптации?
– Да. Мы уже общались на английском и испанском. И мне так легче понять его требования и понять, какой футбол он хочет видеть от меня лично и от команды.
– Какой футбол он хочет от тебя видеть? И от вашей команды?
– Мы будем нацелены на ворота соперников. Это будет сбалансированный футбол, с высокой интенсивностью, при условии доминирования нашей команды. Мы будем играть очень плотно и агрессивно. Хотим не давать сопернику пространства. Такой футбол принесет множество забитых голов.
– В команде есть бразильцы: Лукас Тейлор и Таллес, но я тебя чаще всего вижу с Луифером.
– Да, он мой сосед по комнате. Он очень открытый человек. Мы общаемся на испанском языке, но он старается на португальском. Это так интересно получается, поэтому мы многое шутим по этому поводу.
– Я вижу, что ты тоже полиглот. Свой родной язык знаешь, испанский знаешь, английский знаешь, украинский уже схватываешь. Тебе легко дается изучение языков?
– Я стараюсь учить языки. Мы шутим с Луифером, что у него язык не португальский, а смешанный. Мы ее называем – "портуньол". Так же у меня с украинским языком, пока это смесь английского с португальским, но, я думаю, что скоро вы меня похвалите.
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