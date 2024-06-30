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Вице-президент УЕФА об интересе Динамо к Бейгеру: Молодые украинцы бегут в Польшу, а наш футболист хочет делать карьеру в Украине

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Збигнев Бонек заинтересовался новостью о возможном переезде Лукаша в соседнюю страну

Вице-президент УЕФА об интересе Динамо к Бейгеру: Молодые украинцы бегут в Польшу, а наш футболист хочет делать карьеру в Украине

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Киевское "Динамо" рассматривает вариант сотрудничества с центральным защитником "Шленска". Збигнев Бонек, который вместе с национальной командой завоевал бронзу ЧМ-1982, прокомментировал эту информацию.

“Что-то здесь не так. Молодые украинцы бегут в Польшу, а наш футболист хочет делать карьеру в Украине. Трудно поверить, трудно даже удивляться”, – написал функционер на своей странице в Х.

В 1980-х Бонек завоевал 7 трофеев в составе "Ювентуса" и "Ромы". В 2019 году его включили в Зал славы итальянского футбола.

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Збигнев Бонек Динамо (Киев) Шленск (Вроцлав)
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Источник:
Zbigniew Boniek
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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gonganvilla (Володимир)
30.06.2024 в 20:58
Хто там в ваш парашний чемпіонат їдеТі хто не потрібен навіть в УПЛРоскащик хуєв
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0
1
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Комментарии 2
gonganvilla (Володимир)
30.06.2024 в 20:58
Хто там в ваш парашний чемпіонат їдеТі хто не потрібен навіть в УПЛРоскащик хуєв
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0
1
avatar
Просто Квашин (Харків)
30.06.2024 в 22:53
не знаєш - то не писти....
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