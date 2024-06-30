Вице-президент УЕФА об интересе Динамо к Бейгеру: Молодые украинцы бегут в Польшу, а наш футболист хочет делать карьеру в Украине

Киевское "Динамо" рассматривает вариант сотрудничества с центральным защитником "Шленска". Збигнев Бонек, который вместе с национальной командой завоевал бронзу ЧМ-1982, прокомментировал эту информацию.

“Что-то здесь не так. Молодые украинцы бегут в Польшу, а наш футболист хочет делать карьеру в Украине. Трудно поверить, трудно даже удивляться”, – написал функционер на своей странице в Х.

В 1980-х Бонек завоевал 7 трофеев в составе "Ювентуса" и "Ромы". В 2019 году его включили в Зал славы итальянского футбола.