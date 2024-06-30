Морозко полноценно сменил Полесье на Верес
До этого дня был в аренде
Фото: ФК Полісся
Ровенский "Верес" сообщил, что подписал контракт с защитником Евгением Морозком. Напомним, вторую часть сезона 2023/24 игрок провел в "Вересе" на правах аренды из "Полесья".
Теперь Морозко покинул житомирян и полноценно перешел в "Верес". Срок действия контракта – 1 год. Футболист будет выступать под 9-м номером.
За ровенчан Евгений провел 13 матчей, в которых забил 1 гол, отдал 2 ассиста и заработал 3 желтые карточки.
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Источник:Верес
Опубликовал: Виктор Иванчук
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