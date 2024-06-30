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Морозко полноценно сменил Полесье на Верес

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Морозко полноценно сменил Полесье на Верес

Фото: ФК Полісся

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Ровенский "Верес" сообщил, что подписал контракт с защитником Евгением Морозком. Напомним, вторую часть сезона 2023/24 игрок провел в "Вересе" на правах аренды из "Полесья".

Теперь Морозко покинул житомирян и полноценно перешел в "Верес". Срок действия контракта – 1 год. Футболист будет выступать под 9-м номером.

За ровенчан Евгений провел 13 матчей, в которых забил 1 гол, отдал 2 ассиста и заработал 3 желтые карточки.

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Верес (Ровно) Полесье (Житомир) Евгений Морозко
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Источник:
Верес
Опубликовал: Виктор Иванчук
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