Морозко - после подписания контракта с Вересом: Были и другие предложения. В том числе и от иностранных клубов
Остается в Ровно
Фото: НК "Верес"
Защитник Евгений Морозко подписал полноценный контракт с "Вересом". Напомним, вторую часть сезона 2023/24 игрок провел в ровенском клубе на правах аренды из "Полесья".
Футболист рассказал о новом контракте и смене игрового номера.
"Были другие предложения. В том числе и от иностранных клубов. Но не сумели договориться. Зато "Верес" имел конкретное предложение и я решил остаться. Примерно месяц продолжались предварительные переговоры. А в конце концов мы обо всем договорились в течение часа.
За полгода в аренде в "Вересе" мне все здесь понравилось. Атмосфера в коллективе, стадион, болельщики - поэтому я до сих пор здесь. Работаем дальше.
Почему сменил игровой номер? В "Полесье" раньше я играл с девяткой на спине. Хотел взять этот номер и в "Вересе". Но раньше под этим номером играл Михаил Шестаков - одна из легенд клуба. Сейчас девятка освободилась. Поэтому решил взять этот номер себе. Это ничего не значит. Просто я раньше уже играл под девятым номером.
Новый сезон - это новые вызовы. И я к ним готов. Будем работать с командой и болельщиками как одно целое", - сказал игрок.
За ровенчан Евгений Морозко провел 13 матчей, в которых забил 1 гол, отдал 2 ассиста и заработал 3 желтые карточки.
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