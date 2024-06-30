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Морозко - после подписания контракта с Вересом: Были и другие предложения. В том числе и от иностранных клубов

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Остается в Ровно

Морозко - после подписания контракта с Вересом: Были и другие предложения. В том числе и от иностранных клубов

Фото: НК "Верес"

Новина українською

Защитник Евгений Морозко подписал полноценный контракт с "Вересом". Напомним, вторую часть сезона 2023/24 игрок провел в ровенском клубе на правах аренды из "Полесья".

Футболист рассказал о новом контракте и смене игрового номера.

"Были другие предложения. В том числе и от иностранных клубов. Но не сумели договориться. Зато "Верес" имел конкретное предложение и я решил остаться. Примерно месяц продолжались предварительные переговоры. А в конце концов мы обо всем договорились в течение часа.

За полгода в аренде в "Вересе" мне все здесь понравилось. Атмосфера в коллективе, стадион, болельщики - поэтому я до сих пор здесь. Работаем дальше.

Почему сменил игровой номер? В "Полесье" раньше я играл с девяткой на спине. Хотел взять этот номер и в "Вересе". Но раньше под этим номером играл Михаил Шестаков - одна из легенд клуба. Сейчас девятка освободилась. Поэтому решил взять этот номер себе. Это ничего не значит. Просто я раньше уже играл под девятым номером.

Новый сезон - это новые вызовы. И я к ним готов. Будем работать с командой и болельщиками как одно целое", - сказал игрок.

За ровенчан Евгений Морозко провел 13 матчей, в которых забил 1 гол, отдал 2 ассиста и заработал 3 желтые карточки.

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Верес (Ровно) Евгений Морозко
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Источник:
Верес
Опубликовал: Виктор Иванчук
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