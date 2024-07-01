Англия и Испания вышли в четвертьфинал Евро-2024, Ракицкий покинул Шахтер. Главные новости за 30 июня

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 30 июня

Один из фаворитов турнира был на грани вылета в игре с аутсайдером. Англия показывала бледную игру, и уступала в счете 0:1 (гол Ивана Шранца) до 90+5 минуты. В конце концов Джуд Беллингем ударом в падении через себя спас Англию, а уже в овертайме, на 91 минуте победный мяч забил Кейн. 2:1 – в четвертьфинале Англия сыграет со Швейцарией.

Непросто складывался матч 1/8 и для Испании. "Роха" проигрывала Грузии 0:1 после автогола Ле Нормана, но еще до перерыва Родри сравнял счет, а уже во втором тайме Фабиан Руис, Нико Уильямс и Дани Ольмо добили соперника – 4:1. Соперником Испании в следующем раунде Евро-2024 будет Германия.

34-летний центрбек "Шахтера" Ярослав Ракицкий покинул клуб после завершения контракта. "Спасибо, "Шахтер". Спасибо, мой украинский Донецк. Желаю золотых кубков и побед. История, с которой связана вся моя жизнь, завершилась", – сообщил футболист, "Шахтер" в свою очередь, "поблагодарил легенду". Пока неизвестно, где Ракицкий продолжит карьеру.

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти остался на своем посту после вылета с Евро-2024. Итальянская федерация футбола решила продлить сотрудничество со специалистом. Соглашение продлится до конца кампании ЧМ-2026. Спаллетти выделил, что его миссией на этот период будет сделать команду еще моложе.

"Динамо Киев" хочет приобрести защитника "Шленска" Лукаша Бейгера. Об этом сообщает Meczyki. В свою очередь житомирское "Полесье" объявило о подписании контракта с нападающим Адмиром Бристричем. Игрок будет играть на правах аренды из "Олимпии".

Нападающий "Шахтера" Даниил Сикан сообщил, что поедет на Олимпиаду в Париже в составе футбольной олимпийской сборной. "В первую очередь хочу поблагодарить Мистера и Дарио Срни за то, что нас отпустили. Это очень важно не только для нас, а и для всей страны. Мы понимаем, что это первые Олимпийские футбольные Игры для нашей страны", – сказал Сикан. В то же время на Олимпиаду не поедет Анатолий Трубин, который не получил соответствующее разрешение от "Бенфики".