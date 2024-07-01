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Англия и Испания вышли в четвертьфинал Евро-2024, Ракицкий покинул Шахтер. Главные новости за 30 июня

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Англия и Испания вышли в четвертьфинал Евро-2024, Ракицкий покинул Шахтер. Главные новости за 30 июня

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Александр Сапожников Автор UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 30 июня

Англия драматично одолела Словакию

Один из фаворитов турнира был на грани вылета в игре с аутсайдером. Англия показывала бледную игру, и уступала в счете 0:1 (гол Ивана Шранца) до 90+5 минуты. В конце концов Джуд Беллингем ударом в падении через себя спас Англию, а уже в овертайме, на 91 минуте победный мяч забил Кейн. 2:1 – в четвертьфинале Англия сыграет со Швейцарией.

Испания не без проблем, но справилась с Грузией

Непросто складывался матч 1/8 и для Испании. "Роха" проигрывала Грузии 0:1 после автогола Ле Нормана, но еще до перерыва Родри сравнял счет, а уже во втором тайме Фабиан Руис, Нико Уильямс и Дани Ольмо добили соперника – 4:1. Соперником Испании в следующем раунде Евро-2024 будет Германия.

Ракицкий покинул Шахтер

34-летний центрбек "Шахтера" Ярослав Ракицкий покинул клуб после завершения контракта. "Спасибо, "Шахтер". Спасибо, мой украинский Донецк. Желаю золотых кубков и побед. История, с которой связана вся моя жизнь, завершилась", – сообщил футболист, "Шахтер" в свою очередь, "поблагодарил легенду". Пока неизвестно, где Ракицкий продолжит карьеру.

Спаллетти останется тренером сборной Италии

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти остался на своем посту после вылета с Евро-2024. Итальянская федерация футбола решила продлить сотрудничество со специалистом. Соглашение продлится до конца кампании ЧМ-2026. Спаллетти выделил, что его миссией на этот период будет сделать команду еще моложе.

Динамо Киев хочет приобрести защитника Шленска, очередной новичок Полесья

"Динамо Киев" хочет приобрести защитника "Шленска" Лукаша Бейгера. Об этом сообщает Meczyki. В свою очередь житомирское "Полесье" объявило о подписании контракта с нападающим Адмиром Бристричем. Игрок будет играть на правах аренды из "Олимпии".

Сикан подтвердил, что поедет на Олимпиаду, Трубин не получил разрешение

Нападающий "Шахтера" Даниил Сикан сообщил, что поедет на Олимпиаду в Париже в составе футбольной олимпийской сборной. "В первую очередь хочу поблагодарить Мистера и Дарио Срни за то, что нас отпустили. Это очень важно не только для нас, а и для всей страны. Мы понимаем, что это первые Олимпийские футбольные Игры для нашей страны", – сказал Сикан. В то же время на Олимпиаду не поедет Анатолий Трубин, который не получил соответствующее разрешение от "Бенфики".

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