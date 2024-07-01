Более 1110 оккупантов и 66 артсистем. Генштаб обновил данные о российских потерях в Украине
Очень много единиц техники
Генштаб ЗСУ
За минувшие сутки, 30 июня, Силы обороны обезвредили еще примерно 1 110 российских военных.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Также было уничтожено 19 танков, 26 ББМ и 66 артиллерийских систем.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.07.24 ориентировочно составили:
- личного состава - 543 810 (+1110) человек ликвидировано;
- танков - 8099 (+19) ед;
- боевых бронированных машин - 15 550 (+26) ед;
- артиллерийских систем - 14 599 (+66) ед;
- РСЗО - 1111 (+1) ед;
- средства ПВО - 874 (+1) ед;
- самолетов - 360 ед;
- вертолетов - 326 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 11 620 (+36) ед;
- крылатых ракет - 2333 (+2) ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 19 713 (+70) ед;
- специальной техники - 2448 ед.
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Источник:Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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