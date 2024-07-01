  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Более 1110 оккупантов и 66 артсистем. Генштаб обновил данные о российских потерях в Украине
В тренде

Более 1110 оккупантов и 66 артсистем. Генштаб обновил данные о российских потерях в Украине

Общие новости
Обновлено

Очень много единиц техники

Более 1110 оккупантов и 66 артсистем. Генштаб обновил данные о российских потерях в Украине

Генштаб ЗСУ

Новина українською

За минувшие сутки, 30 июня, Силы обороны обезвредили еще примерно 1 110 российских военных.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Также было уничтожено 19 танков, 26 ББМ и 66 артиллерийских систем.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.07.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - 543 810 (+1110) человек ликвидировано;
  • танков - 8099 (+19) ед;
  • боевых бронированных машин - 15 550 (+26) ед;
  • артиллерийских систем - 14 599 (+66) ед;
  • РСЗО - 1111 (+1) ед;
  • средства ПВО - 874 (+1) ед;
  • самолетов - 360 ед;
  • вертолетов - 326 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 11 620 (+36) ед;
  • крылатых ракет - 2333 (+2) ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 19 713 (+70) ед;
  • специальной техники - 2448 ед.
По теме
yellow-arrow
Зеленский: Соотношение потерь - 1 украинец к 6 россиянам
yellow-arrow
Англия и Испания вышли в четвертьфинал Евро-2024, Ракицкий покинул Шахтер. Главные новости за 30 июня
yellow-arrow
Морозко - после подписания контракта с Вересом: Были и другие предложения. В том числе и от иностранных клубов
война с россией генштаб
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости