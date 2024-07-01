Зеленский: Соотношение потерь - 1 украинец к 6 россиянам
Было взято два главных направления на данный момент
Ed Ram for The Washington Post
Соотношение потерь на фронте по состоянию на сейчас составляет 6 россиян к 1 украинцу.
Об этом заявил в интервью The Philadelphia Inquirer президент Владимир Зеленский.
"У России действительно гораздо больше людей. А мы действительно бережем своих людей больше. И у нас людей не будет больше, чем у россиян. У нас была статистика где-то в четыре раза, а сейчас в Харьковском направлении, Покровском направлении, цифры 1 к 6.
Я не говорю, что мы будем воевать до конца и нам хватит людей. Нет, я хочу сказать, что все эти разговоры о большом количестве людей, о миллионах людей, да, они правы, но другая война. Война технологическая. Кто более технологичен, тот может побеждать.
Что значит быть более технологичным - не дать возможность россиянам развивать производство дронов и ракет, основываясь на микроэлементах и различных обходах санкций от западных партнеров. Нам наоборот, финансировать не только то, что снаружи, а финансировать внутреннее производство дронов и ракет в Украине, которое на сегодня уже появилось. По ракетам мы делаем важные шаги вперед, но нужно это финансировать. То есть мы можем быть технологичнее чем Россия", - отметил Зеленский.
25 февраля 2024 года Зеленский сообщил, что по состоянию на тот момент на фронте погибла 31 тысяча украинских воинов.
Популярное сейчас
- Лацио определился с суммой, которую готов выложить за Шапаренко
- Днепр-1 отложил дату решения относительно будущего клуба
- Полузащитник Шахтера попрощался с клубом
- Кополовец о заявлении Орбана: Давайте мы Будапешт аннексируем
- Эффектная жена футболиста сборной Украины балует фанатов яркими фото после скандальной ссоры с мужем. ФОТО
- Красотка дня. Яркая жена одного из лидеров сборной Бельгии. ФОТО
Комментарии 2