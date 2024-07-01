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Зеленский: Соотношение потерь - 1 украинец к 6 россиянам

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Было взято два главных направления на данный момент

Зеленский: Соотношение потерь - 1 украинец к 6 россиянам

Ed Ram for The Washington Post

Новина українською

Соотношение потерь на фронте по состоянию на сейчас составляет 6 россиян к 1 украинцу.

Об этом заявил в интервью The Philadelphia Inquirer президент Владимир Зеленский.

"У России действительно гораздо больше людей. А мы действительно бережем своих людей больше. И у нас людей не будет больше, чем у россиян. У нас была статистика где-то в четыре раза, а сейчас в Харьковском направлении, Покровском направлении, цифры 1 к 6.

Я не говорю, что мы будем воевать до конца и нам хватит людей. Нет, я хочу сказать, что все эти разговоры о большом количестве людей, о миллионах людей, да, они правы, но другая война. Война технологическая. Кто более технологичен, тот может побеждать.

Что значит быть более технологичным - не дать возможность россиянам развивать производство дронов и ракет, основываясь на микроэлементах и различных обходах санкций от западных партнеров. Нам наоборот, финансировать не только то, что снаружи, а финансировать внутреннее производство дронов и ракет в Украине, которое на сегодня уже появилось. По ракетам мы делаем важные шаги вперед, но нужно это финансировать. То есть мы можем быть технологичнее чем Россия", - отметил Зеленский.

25 февраля 2024 года Зеленский сообщил, что по состоянию на тот момент на фронте погибла 31 тысяча украинских воинов.

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Источник:
Youtube
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Море23 (Одесса)
01.07.2024 в 15:37
В России разве есть тцк?
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Комментарии 2
Море23 (Одесса)
01.07.2024 в 15:37
В России разве есть тцк?
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0
0
Nataser (Харьков)
01.07.2024 в 09:56
Самое грустное, что он действительно сам в это верит.
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