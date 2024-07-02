Бенефис Кошты, автогол Вертонгена и существенные потери Александрии. Главные новости за 1 июля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за понедельник, 1 июля.

Во Франкфурте в матче 1/8 финала встречались сборные Португалии и Словении. Португальцы являлись фаворитами противостояния, но подтвердить этот статус они не смогли. Основное время встречи завершилось вничью 0:0. На 103-й минуте Дркушич сбил Жоту и арбитр назначил одиннадцатиметровый в ворота словенцев. Роналду с пенальти не смог переиграть Облака. В серии пенальти победила Португалия – 3:0. Диогу Кошта отразил три пенальти.

В матче 1/8 финала Евро встречались сборные Франции и Бельгии. Моментов в этом противостоянии было немного, но подопечные Дешама на 85-й минуте все же добились своего. После удара Коло Муани мяч угодил в ногу Вертонгена и залетел в ворота – 1:0. Очень досадный момент для опытного защитника, но своей активностью на гол французы все же наиграли. Таким образом, Франция выходит в четвертьфинал.

По регламенту Олимпиады можно заявить трех игроков старше 23 лет.

По информации ТаТоТаке, тренерский штаб Олимпийской сборной решил использовать эту опцию и отдать эти места Максиму Таловерову (ЛАСК, Австрия), Дмитрию Крыскиву ("Шахтер") и Александру Назаренко ("Полесье"). Первых двух игроков клубы уже отпустили на Олимпиаду. Относительно Назаренко - тренерский штаб недавно отправил запрос в "Полесье" и ждет ответа.

Киевский клуб точно отпустит в состав Олимпийской сборной хавбеков Максима Брагару и Николая Михайленко. Об этом утверждает ТаТоТаке. Согласно данным источника, тренерский штаб команды рассчитывал привлечь хотя бы еще двух динамовцев – Руслана Нещерета и Назария Волошина. Первый поединок группового этапа Олимпиады сборная Украины U-23 проведет 24 июля против Ирака. Начало – в 20:00 по Киеву.

Президент ФК "Левый берег" Николай Лавренко рассказал, что в следующем сезоне "Шахтер" будет играть свои домашние матчи УПЛ на его арене. - С нового сезона на нашем стадионе будут играть две команды – "Левый берег" и "Шахтер". Теперь вам об этом скажу официально.Если "Шахтер" в этот день не будет играть по календарю или когда это выпадает на матч перед Лигой чемпионов и им будет удобнее играть во Львове, он имеет право уступить другой команде.

На правах свободных агентов покидают команду защитники Антон Кравченко и Богдан Билошевский. Кроме того, завершились аренды у ряда игроков, возвращающихся в свои клубы: это Артем Кулаковский ("Шахтер"), Кирилл Сигеев ("Шахтер"), Роман Савченко ("Шахтер"), Николай Михайленко ("Динамо") и Кледсон да Сильва ("Мариегомн", Финляндия).

Полузащитник "Шахтера" Алексей Кащук попрощался с донецким клубом. Футболист обнародовал соответствующий пост в социальных сетях. Сам клуб еще не делал заявления об уходе 24-летнего игрока. Как известно, контракт украинца с "горняками" закончился 30 июня и он стал свободным агентом.