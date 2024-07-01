Песков: Путин "сохраняет открытость" для переговоров с Украиной

Представитель российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что РФ якобы готова к переговорам с Украиной.

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Об этом пишу т российские СМИ.

"Президент Путин неоднократно говорил, что Россия открыта для любого общения и диалога с целью достичь тех целей, которые мы ставим перед собой. Мы сохраняем эту открытость. Президент об этом говорил неоднократно", - сказал он.

Напомним, 14 июня диктатор Путин заявил, что украинские военные должны якобы выйти с временно оккупированных территорий в пределах административных границ для "мирных переговоров" с Россией. Тогда РФ "немедленно прекратит огонь".

Президент Украины Владимир Зеленский завил, что мирные переговоры с Россией нереалистичны, а мирное соглашение с РФ будет "ловушкой", потому что Путин нарушит любое заключенное соглашение.