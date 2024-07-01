  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Песков: Путин "сохраняет открытость" для переговоров с Украиной
В тренде

Песков: Путин "сохраняет открытость" для переговоров с Украиной

Общие новости

В Кремле заявляют об открытости к переговорам

Песков: Путин "сохраняет открытость" для переговоров с Украиной

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Представитель российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что РФ якобы готова к переговорам с Украиной.

Читайте такжеЗеленский: Украина вместе с партнерами должна подготовить план завершения войны в течение месяцев

Об этом пишу т российские СМИ.

"Президент Путин неоднократно говорил, что Россия открыта для любого общения и диалога с целью достичь тех целей, которые мы ставим перед собой. Мы сохраняем эту открытость. Президент об этом говорил неоднократно", - сказал он.

Напомним, 14 июня диктатор Путин заявил, что украинские военные должны якобы выйти с временно оккупированных территорий в пределах административных границ для "мирных переговоров" с Россией. Тогда РФ "немедленно прекратит огонь".

Президент Украины Владимир Зеленский завил, что мирные переговоры с Россией нереалистичны, а мирное соглашение с РФ будет "ловушкой", потому что Путин нарушит любое заключенное соглашение.

По теме
yellow-arrow
Стародубцева прошла во 2-й раунд Уимблдона, впервые выиграв в основном турнире Большого Шлема
yellow-arrow
УЕФА утвердил даты и время начала матчей ЛЧ между Динамо и Партизаном
yellow-arrow
MEGOGO подал заявку на вещание в сети цифрового телевидения Т2
Владимир Путин война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Просто Квашин (Харків)
01.07.2024 в 21:02
Чому ху@ло написано з великої літери... Давно такого не бачив....
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 3
avatar
Просто Квашин (Харків)
01.07.2024 в 21:02
Чому ху@ло написано з великої літери... Давно такого не бачив....
Ответить
0
0
Gican85 (Киев)
01.07.2024 в 19:32
Зеленский - кремень, да?
Ответить
1
1
avatar
Просто Квашин (Харків)
01.07.2024 в 21:03
ху@ло - бункерний старпер-педофіл нелегетимий....
Ответить
0
1

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости