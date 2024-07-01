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Костюк вышла во второй раунд Уимблдона - уверенно обыграла Шрамкову

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Уже две наши теннисистки пробились во второй раунд турнира

Костюк вышла во второй раунд Уимблдона - уверенно обыграла Шрамкову

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинка Марта Костюк (№19 WTA) с победы начала свое выступление на "Уимблдоне-2024".

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В первом круге наша теннисистка обыграла представительницу Словакии Ребекку Шрамкову (№105 WTA) - 6:3, 6:2.

Матч продолжался 1 час 13 минут. Костюк 4 раза подала навылет, не допускала двойных ошибок, реализовала 3/12 брейк-поинта, выполнила 24 виннера и допустила 16 непринужденных ошибок.

Марта в четвертый раз играет в основе Уимблдонского турнира, каждый раз побеждала в матче первого раунда, но выше третьего круга пока не доходила.

В следующем раунде Костюк сыграет с Дарьей Сэвилл (№82 WTA) или Пейтон Стернс (№52 WTA).

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Марта Костюк Уимблдон
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