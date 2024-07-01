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MEGOGO подал заявку на вещание в сети цифрового телевидения Т2

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Сервис хочет запустить канал на T2

MEGOGO подал заявку на вещание в сети цифрового телевидения Т2

фото из свободных источников

Новина українською

ООО "МЕГОГО" подало официальную заявку на участие в конкурсе Национального совета по телевидению и радиовещанию на вещание в сети цифрового телевидения Т2.

25 апреля Нацсовет объявил конкурс на два свободных слота для телеканалов в государственном мультиплексе МХ-7, а 27 июня закончилось подача заявок на конкурс на получение лицензии.

Всего были поданы две заявки.– от ООО "МЕГОГО" на вещание телеканала "MEGOGO спорт", а вторая – от ЧАО "Телеканал Интер" на вещание телеканала "Интер Украина".

Напомним, что медиасервис MEGOGO является официальным транслятором Евро-2024, еврокубков, Ла Лиги, Серии А, Лиги 1 и других чемпионатов в Украине, а также боксерских поединков.

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Источник:
Національна рада України з питань телебачення та радіомовлення
Опубликовал: Михаил Черныш
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