MEGOGO подал заявку на вещание в сети цифрового телевидения Т2

ООО "МЕГОГО" подало официальную заявку на участие в конкурсе Национального совета по телевидению и радиовещанию на вещание в сети цифрового телевидения Т2.

25 апреля Нацсовет объявил конкурс на два свободных слота для телеканалов в государственном мультиплексе МХ-7, а 27 июня закончилось подача заявок на конкурс на получение лицензии.

Всего были поданы две заявки.– от ООО "МЕГОГО" на вещание телеканала "MEGOGO спорт", а вторая – от ЧАО "Телеканал Интер" на вещание телеканала "Интер Украина".

Напомним, что медиасервис MEGOGO является официальным транслятором Евро-2024, еврокубков, Ла Лиги, Серии А, Лиги 1 и других чемпионатов в Украине, а также боксерских поединков.