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Стародубцева прошла во 2-й раунд Уимблдона, впервые выиграв в основном турнире Большого Шлема

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Три украинки вышли во второй раунд турнира

Стародубцева прошла во 2-й раунд Уимблдона, впервые выиграв в основном турнире Большого Шлема

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинка Юлия Стародубцева (№153) в первом круге "Уимблдона-2025" обыграла бельгийку Элисон ван Эйтванк (№254 WTA) – 6:4, 6:3.

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Для 24-летней украинки это первая в карьере победа на турнире Grand Slam.

В этом году она дебютировала в основной сетке "Ролан Гаррос" и Australian Open, но проигрывала на старте.

Во втором круге Юлия сыграет с Лулу Сунь.

Юлия стала третьей украинкой, которой удалось пробиться во 2-й раунд Уимблдона. Ранее это сделали Даяна Ястремская и Марта Костюк, а Леся Цуренко завершила выступления. Элина Свитолина, Ангелина Калинина, Дарья Снигур и Катерина Байндл стартуют на британском мейджоре завтра, 2 июля.

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Юлия Стародубцева
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