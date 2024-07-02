Вероятный состав участников Любительского чемпионата 2024/25: Нефтяник, Зирка, клуб американского инвестора и другие

Через 1,5 месяца начнется Любительская лига. Уже известно о 15 потенциальных участниках, которые будут играть в новом сезоне:

ФК Николаев (Львовская обл.)

Галич (Збараж, Тернопольская обл.)

Днестр (Залещики, Тернопольская обл.)

VIVAD (Романов, Житомирская обл.)

REBEL (Киев)

Агротех (Тишковка, Кировоградская обл.)

Олимпия (Савинцы, Полтавская обл.)

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Пенуэл (Кривой Рог, Днепропетровская обл.)

Авангард (Лозовая, Харьковская обл.)

Агрон (Великие Гаи, Тернопольская обл.)

Колос (Полонное, Хмельницкая обл.)

Атлет (Киев)

Титан (Одесса)

Зирка (Кропивницкий)

Нефтяник (Ахтырка, Сумская обл.)

Соревнования стартуют 17 августа, но окончательную дату начала турнира могут изменить.