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Вероятный состав участников Любительского чемпионата 2024/25: Нефтяник, Зирка, клуб американского инвестора и другие

Общие новости

Список еще неполный и будет дополняться в зависимости от подтверждений команд

Вероятный состав участников Любительского чемпионата 2024/25: Нефтяник, Зирка, клуб американского инвестора и другие

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Через 1,5 месяца начнется Любительская лига. Уже известно о 15 потенциальных участниках, которые будут играть в новом сезоне:

  • ФК Николаев (Львовская обл.)
  • Галич (Збараж, Тернопольская обл.)
  • Днестр (Залещики, Тернопольская обл.)
  • VIVAD (Романов, Житомирская обл.)
  • REBEL (Киев)
  • Агротех (Тишковка, Кировоградская обл.)
  • Олимпия (Савинцы, Полтавская обл.)

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  • Пенуэл (Кривой Рог, Днепропетровская обл.)
  • Авангард (Лозовая, Харьковская обл.)
  • Агрон (Великие Гаи, Тернопольская обл.)
  • Колос (Полонное, Хмельницкая обл.)
  • Атлет (Киев)
  • Титан (Одесса)
  • Зирка (Кропивницкий)
  • Нефтяник (Ахтырка, Сумская обл.)

Соревнования стартуют 17 августа, но окончательную дату начала турнира могут изменить.

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Источник:
ААФУ
Опубликовал: Александр Симченко
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