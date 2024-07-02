Вероятный состав участников Любительского чемпионата 2024/25: Нефтяник, Зирка, клуб американского инвестора и другие
Список еще неполный и будет дополняться в зависимости от подтверждений команд
Через 1,5 месяца начнется Любительская лига. Уже известно о 15 потенциальных участниках, которые будут играть в новом сезоне:
- ФК Николаев (Львовская обл.)
- Галич (Збараж, Тернопольская обл.)
- Днестр (Залещики, Тернопольская обл.)
- VIVAD (Романов, Житомирская обл.)
- REBEL (Киев)
- Агротех (Тишковка, Кировоградская обл.)
- Олимпия (Савинцы, Полтавская обл.)
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- Пенуэл (Кривой Рог, Днепропетровская обл.)
- Авангард (Лозовая, Харьковская обл.)
- Агрон (Великие Гаи, Тернопольская обл.)
- Колос (Полонное, Хмельницкая обл.)
- Атлет (Киев)
- Титан (Одесса)
- Зирка (Кропивницкий)
- Нефтяник (Ахтырка, Сумская обл.)
Соревнования стартуют 17 августа, но окончательную дату начала турнира могут изменить.
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Источник:ААФУ
Опубликовал: Александр Симченко
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