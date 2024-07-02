Силы обороны за сутки ликвидировали 1280 оккупантов - Генштаб ВСУ
Отметка по личному составу перевалила за 545 тысяч
Генштаб ЗСУ
За минувшие сутки боевых действий уничтожено 8 танков, 16 бронированных машин, 56 артиллерийских систем, 21 беспилотник и 2 крылатые ракеты.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.07.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 545 090 (+1280) человек,
- танков - 8107 (+8) ед,
- боевых бронированных машин - 15566 (+16) ед,
- артиллерийских систем - 14655 (+56) ед,
- РСЗО - 1114 (+3) ед,
- средства ПВО - 874 (+0) ед,
- самолетов - 360 (+0) ед,
- вертолетов - 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 11641 (+21),
- крылатые ракеты - 2335 (+2),
- корабли / катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 19787 (+74) ед,
- специальная техника - 2452 (+4).
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Источник:Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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