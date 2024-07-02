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Силы обороны за сутки ликвидировали 1280 оккупантов - Генштаб ВСУ

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Отметка по личному составу перевалила за 545 тысяч

Силы обороны за сутки ликвидировали 1280 оккупантов - Генштаб ВСУ

Генштаб ЗСУ

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За минувшие сутки боевых действий уничтожено 8 танков, 16 бронированных машин, 56 артиллерийских систем, 21 беспилотник и 2 крылатые ракеты.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.07.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 545 090 (+1280) человек,
  • танков - 8107 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин - 15566 (+16) ед,
  • артиллерийских систем - 14655 (+56) ед,
  • РСЗО - 1114 (+3) ед,
  • средства ПВО - 874 (+0) ед,
  • самолетов - 360 (+0) ед,
  • вертолетов - 326 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 11641 (+21),
  • крылатые ракеты - 2335 (+2),
  • корабли / катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 19787 (+74) ед,
  • специальная техника - 2452 (+4).
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Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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