Премьер Венгрии Орбан прибыл в Киев для встречи с Зеленским
Впервые за 12 лет
Getty Images/Global Images Ukraine
Утром 2 июля кортеж Виктора Орбана из многочисленных автомобилей прибыл к посольству Венгрии в Киеве.
Это первый визит Орбана в Украину за много лет - он не посещал Украину ни при каденции Владимира Зеленского, ни при предыдущем президенте Петре Порошенко. Впрочем, в 2012 году Орбан посещал Киев для встреч с тогдашним президентом Януковичем.
Во время поездки ожидаются переговоры Орбана с президентом Владимиром Зеленским и другими топ-чиновниками.
На прошлой неделе Орбан и Зеленский пересекались на полях саммита лидеров ЕС в Брюсселе.
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Источник:Європейська правда
Опубликовал: Александр Бураков
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ВасяКулебяка (Козливка)
02.07.2024 в 11:35
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