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Премьер Венгрии Орбан прибыл в Киев для встречи с Зеленским

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Обновлено

Впервые за 12 лет

Премьер Венгрии Орбан прибыл в Киев для встречи с Зеленским

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Утром 2 июля кортеж Виктора Орбана из многочисленных автомобилей прибыл к посольству Венгрии в Киеве.

Это первый визит Орбана в Украину за много лет - он не посещал Украину ни при каденции Владимира Зеленского, ни при предыдущем президенте Петре Порошенко. Впрочем, в 2012 году Орбан посещал Киев для встреч с тогдашним президентом Януковичем.

Во время поездки ожидаются переговоры Орбана с президентом Владимиром Зеленским и другими топ-чиновниками.

На прошлой неделе Орбан и Зеленский пересекались на полях саммита лидеров ЕС в Брюсселе.

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Украина Венгрия Владимир Зеленский Виктор Орбан война с россией
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Источник:
Європейська правда
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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ВасяКулебяка (Козливка)
02.07.2024 в 11:35
Ездок от пуйла приїхав, буде благати капітуліровать
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2
0
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Комментарии 3
ВасяКулебяка (Козливка)
02.07.2024 в 11:35
Ездок от пуйла приїхав, буде благати капітуліровать
Ответить
2
0
avatar
Djon (Україна)
02.07.2024 в 11:19
Зробить з нього відбивну по-угорські
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0
0
Віктор Бокасса (Betwmount)
02.07.2024 в 11:07
Габору нем Йов
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0
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