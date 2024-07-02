Премьер Венгрии Орбан прибыл в Киев для встречи с Зеленским

Утром 2 июля кортеж Виктора Орбана из многочисленных автомобилей прибыл к посольству Венгрии в Киеве.

Это первый визит Орбана в Украину за много лет - он не посещал Украину ни при каденции Владимира Зеленского, ни при предыдущем президенте Петре Порошенко. Впрочем, в 2012 году Орбан посещал Киев для встреч с тогдашним президентом Януковичем.

Во время поездки ожидаются переговоры Орбана с президентом Владимиром Зеленским и другими топ-чиновниками.

На прошлой неделе Орбан и Зеленский пересекались на полях саммита лидеров ЕС в Брюсселе.