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Нидерланды разрешили экспорт 24-х истребителей F-16 для Украины

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Вскоре состоится поставка первого обещанного F-16

Нидерланды разрешили экспорт 24-х истребителей F-16 для Украины

Getty Images/Global Images Ukraine

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Нидерланды завершили оформление разрешения на экспорт в Украину 24 истребителей F-16 в рамках авиационной коалиции.

Об этом заявила министр обороны Кайса Оллонгрен в письме в Палату представителей парламента страны.

"В дополнение к предварительной информации о поставках товаров военного назначения в Украину от 13 июня, я также от имени министра иностранных дел и министра внешней торговли и развития сотрудничества сообщаю, что вскоре состоится поставка первого самолета", - говорится в письме.

Ранее Оллонгрен заявляла, что первые истребители должны прибыть уже летом этого года.

На данный момент официально пообещали передать Украине американские истребители F-16 четыре страны. Продолжаются учения украинских пилотов на территории стран-партнеров.

Бельгия анонсировала поставки 30 самолетов, Дания - 19, а в Норвегии заявили, что украинские Воздушные силы получат от них истребители с более новым вооружением.

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Источник:
Tweede Kamer
Опубликовал: Александр Бураков
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