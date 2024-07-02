Нидерланды разрешили экспорт 24-х истребителей F-16 для Украины

Нидерланды завершили оформление разрешения на экспорт в Украину 24 истребителей F-16 в рамках авиационной коалиции.

Об этом заявила министр обороны Кайса Оллонгрен в письме в Палату представителей парламента страны.

"В дополнение к предварительной информации о поставках товаров военного назначения в Украину от 13 июня, я также от имени министра иностранных дел и министра внешней торговли и развития сотрудничества сообщаю, что вскоре состоится поставка первого самолета", - говорится в письме.

Ранее Оллонгрен заявляла, что первые истребители должны прибыть уже летом этого года.

На данный момент официально пообещали передать Украине американские истребители F-16 четыре страны. Продолжаются учения украинских пилотов на территории стран-партнеров.

Бельгия анонсировала поставки 30 самолетов, Дания - 19, а в Норвегии заявили, что украинские Воздушные силы получат от них истребители с более новым вооружением.