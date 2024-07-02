Нидерланды разрешили экспорт 24-х истребителей F-16 для Украины
Вскоре состоится поставка первого обещанного F-16
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Нидерланды завершили оформление разрешения на экспорт в Украину 24 истребителей F-16 в рамках авиационной коалиции.
Об этом заявила министр обороны Кайса Оллонгрен в письме в Палату представителей парламента страны.
"В дополнение к предварительной информации о поставках товаров военного назначения в Украину от 13 июня, я также от имени министра иностранных дел и министра внешней торговли и развития сотрудничества сообщаю, что вскоре состоится поставка первого самолета", - говорится в письме.
Ранее Оллонгрен заявляла, что первые истребители должны прибыть уже летом этого года.
На данный момент официально пообещали передать Украине американские истребители F-16 четыре страны. Продолжаются учения украинских пилотов на территории стран-партнеров.
Бельгия анонсировала поставки 30 самолетов, Дания - 19, а в Норвегии заявили, что украинские Воздушные силы получат от них истребители с более новым вооружением.
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