Украинские летчики нанесли удар по складу боеприпасов в Крыму - Воздушные Силы
Генштаб ЗСУ
В понедельник 1 июля 2024 года украинские пилоты ударили по складу боеприпасов в оккупированном Крыму. Об этом сообщил командующий Воздушных сил Николай Олещук.
"В очередной раз "уничтоженные" вражеской пропагандой украинские самолеты продолжают успешно выполнять боевые задачи, наносят ракетно-бомбовые удары по позициям оккупантов и ликвидируют важные военные объекты в глубоком тылу противника", - написал он.
Российские пропагандисты несколько дней распространяли информацию об ударе по украинским самолетам в Миргороде. Экс-спикер Воздушных сил Юрий Игнат намекнул, что иногда вместо самолетов на аэродромах используют "обманки". В то же время он признал, что потери есть.
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