  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Украинские летчики нанесли удар по складу боеприпасов в Крыму - Воздушные Силы
В тренде

Украинские летчики нанесли удар по складу боеприпасов в Крыму - Воздушные Силы

Общие новости
Украинские летчики нанесли удар по складу боеприпасов в Крыму - Воздушные Силы

Генштаб ЗСУ

Новина українською

В понедельник 1 июля 2024 года украинские пилоты ударили по складу боеприпасов в оккупированном Крыму. Об этом сообщил командующий Воздушных сил Николай Олещук.

"В очередной раз "уничтоженные" вражеской пропагандой украинские самолеты продолжают успешно выполнять боевые задачи, наносят ракетно-бомбовые удары по позициям оккупантов и ликвидируют важные военные объекты в глубоком тылу противника", - написал он.

Российские пропагандисты несколько дней распространяли информацию об ударе по украинским самолетам в Миргороде. Экс-спикер Воздушных сил Юрий Игнат намекнул, что иногда вместо самолетов на аэродромах используют "обманки". В то же время он признал, что потери есть.

По теме
yellow-arrow
Официально: Шахтер свои домашние матчи ЛЧ будет проводить на стадионе Шальке
yellow-arrow
Вторая потеря Украины на рекордном Уимблдоне. Байндль не смогла пройти во второй раунд
yellow-arrow
Орбан: Просил Зеленского сделать перерыв. Прекращение огня ускорило бы темпы переговоров с РФ
Крым ВСУ бавовна война с россией Николай Олещук
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Telegram
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости