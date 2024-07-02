Украинские летчики нанесли удар по складу боеприпасов в Крыму - Воздушные Силы

В понедельник 1 июля 2024 года украинские пилоты ударили по складу боеприпасов в оккупированном Крыму. Об этом сообщил командующий Воздушных сил Николай Олещук.

"В очередной раз "уничтоженные" вражеской пропагандой украинские самолеты продолжают успешно выполнять боевые задачи, наносят ракетно-бомбовые удары по позициям оккупантов и ликвидируют важные военные объекты в глубоком тылу противника", - написал он.

Российские пропагандисты несколько дней распространяли информацию об ударе по украинским самолетам в Миргороде. Экс-спикер Воздушных сил Юрий Игнат намекнул, что иногда вместо самолетов на аэродромах используют "обманки". В то же время он признал, что потери есть.