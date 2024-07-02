Орбан: Просил Зеленского сделать перерыв. Прекращение огня ускорило бы темпы переговоров с РФ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время визита в Киев предложил прекратить огонь.

Об этом он заявил во время пресс-конференции с Владимиром Зеленским, передает Цензор.НЕТ.

"Война, в которой вы сейчас живете, очень интенсивно влияет и на безопасность Европы. Мы очень высоко ценим все инициативы господина президента Зеленского ради достижения мира. Я рассказал господину президенту, что эти инициативы требуют много времени. Именно из-за правил международной дипломатии они усложнены и я попросил господина президента подумать о том, нельзя ли немножко иначе пойти. Сделать перерыв. Прервать огонь и затем продолжить переговоры, ведь прекращение огня ускорило бы темпы этих переговоров". - пояснил венгерский премьер.

Ранее СМИ сообщали о визите Орбана в Киев 2 июля 2024 года. Впоследствии Орбан заявил, что после его визита в Киев можно будет увидеть первые шаги к миру.