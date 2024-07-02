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Вторая потеря Украины на рекордном Уимблдоне. Байндль не смогла пройти во второй раунд

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Украинка в первом раунде уступила немке Лауре Зигемунд

Вторая потеря Украины на рекордном Уимблдоне. Байндль не смогла пройти во второй раунд

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинка Екатерина Байндль (WTA №184) не смогла пройти первый круг "Уимблдона-2024". Байндль со счетом 6:4, 6:1 уступила немке Лауре Зигемунд (WTA №72). Матч длился 1 час 34 минуты и приостанавливали из-за дождя.

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Байндль ни разу не подала эйс, допустила 1 двойную ошибку, реализовала 2/8 брейк-поинта. На ее счету 10 виннеров и 17 непринужденных ошибок.

Екатерина в шестой раз выступила в основной сетке "Уимблдона". Она еще ни разу не преодолевала стартовый круг.

Екатерина Байндль (Украина) – Лаура Зигемунд (Германия) – 4:6, 1:6

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