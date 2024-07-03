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Нидерланды и Турция — в четвертьфинале Евро, Шахтер определился со стадионом. Главные новости за 2 июля

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Определились последние четвертьфиналисты Евро-2024

Нидерланды и Турция — в четвертьфинале Евро, Шахтер определился со стадионом. Главные новости за 2 июля

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Marcel ter Bals/DeFodi Images/DeFodi

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Нидерланды легко разбили Румынию

Дубль Малена и гол Гакпо принесли победу "Оранье", но создали они втрое больше голевых шансов. По факту, румыны были растоптаны, равного футбола не получилось даже близко. Команда Кумана, кажется, набирает ход.

Турция прошла Австрию благодаря дублю защитника

Австрийцы круто сыграли групповой этап, но тут неожиданно стали жертвой центрбека Мериха Демирала, который разразился дублем. Грегорич один мяч отыграл, но спасти игру Арнаутович и компания не успели, хотя и создавали остроту до самого конца.

США вылетели с домашнего Копа Америка

Американцы проиграли немотивированному Уругваю в последнем туре 0:1 и, таким образом, завершили групповой раунд с непроходными тремя очками. Большое разочарование для команды Грегга Берхалтера перед домашним ЧМ-2026. А вот Уругвай на Копе пока безупречен.

"Шахтер" будет играть домашние матчи еврокубков в Гельзенкирхене

А точнее на стадионе "Фельтинс-Арена", где выступает "Шальке". Договор на сезон уже подписан. Новый временный домашний стадион "Шахтера" был открыт в 2001 году и вмещает более 62 тысяч зрителей. На нем уже сыграли четыре матча текущего Евро-2024.

Яремчук отказывается ехать в Турцию и ищет варианты в западной Европе

Испанская Relevo утверждает, что Роман хотел бы остаться в "Валенсии", но этот вариант нереален, поэтому он смотрит в сторону "Бреста" и "Болоньи", которые им заинтересованы. Турция и "Трабзонспор" его не привлекают, несмотря на выгодные финансовые условия.

"Ворскла" подписала вингера сборной Черногории

Статусный трансфер по меркам нынешней УПЛ. 26-летний Демир Шкриель может сыграть как вингера, так и "десятку". В минувшем первенстве Черногории он оформил 5+8 в 35 матчах за "Морнар Бар" и дебютировал за национальную сборную своей страны.

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Комментарии
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Nike456 (Київ )
03.07.2024 в 08:10
Доброе утро я знаю как выиграть у России страны Террористов нужно чтобы весь мир помогал нам финансово, а это означает что все наши Украинцы должны создавать аккаунты массово новые и существующие Инстаграм Тик Ток Фейсбук и так далее во всех возможных соцсетях мира! И тогда люди нам будут кидать деньги и будет много оружия за счёт их финансов
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Комментарии 1
Nike456 (Київ )
03.07.2024 в 08:10
Доброе утро я знаю как выиграть у России страны Террористов нужно чтобы весь мир помогал нам финансово, а это означает что все наши Украинцы должны создавать аккаунты массово новые и существующие Инстаграм Тик Ток Фейсбук и так далее во всех возможных соцсетях мира! И тогда люди нам будут кидать деньги и будет много оружия за счёт их финансов
Ответить
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