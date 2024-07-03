Нидерланды и Турция — в четвертьфинале Евро, Шахтер определился со стадионом. Главные новости за 2 июля

Дубль Малена и гол Гакпо принесли победу "Оранье", но создали они втрое больше голевых шансов. По факту, румыны были растоптаны, равного футбола не получилось даже близко. Команда Кумана, кажется, набирает ход.

Австрийцы круто сыграли групповой этап, но тут неожиданно стали жертвой центрбека Мериха Демирала, который разразился дублем. Грегорич один мяч отыграл, но спасти игру Арнаутович и компания не успели, хотя и создавали остроту до самого конца.

Американцы проиграли немотивированному Уругваю в последнем туре 0:1 и, таким образом, завершили групповой раунд с непроходными тремя очками. Большое разочарование для команды Грегга Берхалтера перед домашним ЧМ-2026. А вот Уругвай на Копе пока безупречен.

А точнее на стадионе "Фельтинс-Арена", где выступает "Шальке". Договор на сезон уже подписан. Новый временный домашний стадион "Шахтера" был открыт в 2001 году и вмещает более 62 тысяч зрителей. На нем уже сыграли четыре матча текущего Евро-2024.

Испанская Relevo утверждает, что Роман хотел бы остаться в "Валенсии", но этот вариант нереален, поэтому он смотрит в сторону "Бреста" и "Болоньи", которые им заинтересованы. Турция и "Трабзонспор" его не привлекают, несмотря на выгодные финансовые условия.

Статусный трансфер по меркам нынешней УПЛ. 26-летний Демир Шкриель может сыграть как вингера, так и "десятку". В минувшем первенстве Черногории он оформил 5+8 в 35 матчах за "Морнар Бар" и дебютировал за национальную сборную своей страны.