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Силы обороны обезвредили еще 1180 оккупантов - Генштаб ВСУ

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Почти 200 единиц уничтоженной техники

Силы обороны обезвредили еще 1180 оккупантов - Генштаб ВСУ

Генштаб ЗСУ

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За минувшие сутки украинские защитники обезвредили 1180 российских захватчиков. Кроме того, было выведено из строя 16 танков и 57 артиллерийских систем.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери врага с 24.02.22 по 03.07.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 546270 (+1180) человек,
  • танков - 8123 (+16) ед,
  • боевых бронированных машин - 15583 (+17) ед,
  • артиллерийских систем - 14712 (+57) ед,
  • РСЗО - 1115 (+1) ед,
  • средств ПВО - 876 (+2) ед,
  • самолетов - 360 (+0) ед,
  • вертолетов - 326 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 11668 (+27),
  • крылатых ракет - 2336 (+1),
  • кораблей/катеров - 28 (+0) ед,
  • подводных лодок - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 19850 (+63) ед,
  • специальной техники - 2464 (+12).
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Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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