Силы обороны обезвредили еще 1180 оккупантов - Генштаб ВСУ

За минувшие сутки украинские защитники обезвредили 1180 российских захватчиков. Кроме того, было выведено из строя 16 танков и 57 артиллерийских систем.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери врага с 24.02.22 по 03.07.24 ориентировочно составили: