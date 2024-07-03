Силы обороны обезвредили еще 1180 оккупантов - Генштаб ВСУ
Почти 200 единиц уничтоженной техники
Генштаб ЗСУ
За минувшие сутки украинские защитники обезвредили 1180 российских захватчиков. Кроме того, было выведено из строя 16 танков и 57 артиллерийских систем.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери врага с 24.02.22 по 03.07.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 546270 (+1180) человек,
- танков - 8123 (+16) ед,
- боевых бронированных машин - 15583 (+17) ед,
- артиллерийских систем - 14712 (+57) ед,
- РСЗО - 1115 (+1) ед,
- средств ПВО - 876 (+2) ед,
- самолетов - 360 (+0) ед,
- вертолетов - 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 11668 (+27),
- крылатых ракет - 2336 (+1),
- кораблей/катеров - 28 (+0) ед,
- подводных лодок - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 19850 (+63) ед,
- специальной техники - 2464 (+12).
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Источник:Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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