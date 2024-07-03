Украина получила транш на 2,2 млрд долларов от МВФ
Сумма получена благодаря выполнению ряда требований
Getty Images / Global Images Ukraine
Украина получила транш от Международного валютного фонда на 2,2 млрд долларов по программе на 2023-2027 годы объемом почти 16 млрд долларов. Об этом заявил в Telegram премьер-министр Денис Шмыгаль "Это часть средств, предусмотренных программой EFF объемом 16 млрд долларов. Для их получения Украина выполнила важную домашнюю работу и успешно прошла четвертый пересмотр программы - впервые в наших двусторонних отношениях с МВФ", - написал глава Кабмина. По словам Шмыгаля, этот транш поможет правительству в финансировании критических расходов бюджета, социальных пособий, зарплат медиков и учителей.
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Источник:Telegram
Опубликовал: Александр Бураков
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Gican85 (Киев)
03.07.2024 в 12:19
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