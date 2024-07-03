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Украина получила транш на 2,2 млрд долларов от МВФ

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Сумма получена благодаря выполнению ряда требований

Украина получила транш на 2,2 млрд долларов от МВФ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською
Украина получила транш от Международного валютного фонда на 2,2 млрд долларов по программе на 2023-2027 годы объемом почти 16 млрд долларов.

Об этом заявил в Telegram премьер-министр Денис Шмыгаль

"Это часть средств, предусмотренных программой EFF объемом 16 млрд долларов. Для их получения Украина выполнила важную домашнюю работу и успешно прошла четвертый пересмотр программы - впервые в наших двусторонних отношениях с МВФ", - написал глава Кабмина.

По словам Шмыгаля, этот транш поможет правительству в финансировании критических расходов бюджета, социальных пособий, зарплат медиков и учителей.
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Источник:
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Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Gican85 (Киев)
03.07.2024 в 12:19
О еще одна дорогоая машина
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Комментарии 2
Gican85 (Киев)
03.07.2024 в 12:19
О еще одна дорогоая машина
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0
1
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
03.07.2024 в 11:55
О , черговий дерибан в єрмаковців намічається !
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