Украина получила транш на 2,2 млрд долларов от МВФ

Украина получила транш от Международного валютного фонда на 2,2 млрд долларов по программе на 2023-2027 годы объемом почти 16 млрд долларов.

Об этом заявил в Telegram премьер-министр Денис Шмыгаль

"Это часть средств, предусмотренных программой EFF объемом 16 млрд долларов. Для их получения Украина выполнила важную домашнюю работу и успешно прошла четвертый пересмотр программы - впервые в наших двусторонних отношениях с МВФ", - написал глава Кабмина.

По словам Шмыгаля, этот транш поможет правительству в финансировании критических расходов бюджета, социальных пособий, зарплат медиков и учителей.