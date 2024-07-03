Украинская ПВО утром уничтожила 11 воздушных целей
Враг использовал четыре типа вооружения
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Утром 3-го июля 2024 года российские войска нанесли удар 3-мя крылатыми ракетами наземного базирования "Искандер-К", 4-мя управляемыми авиационными ракетами Х-59 и 5-ю ударными БпЛА типа "Shahed".
Об этом сообщил командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук в Telegram.
Основным направлением удара стала Днепропетровская область.
Силами и средствами зенитных ракетных войск Воздушных Сил сбито 11 воздушных целей:
- 1 крылатую ракету "Искандер-К";
- 4 управляемые авиационные ракеты Х-59;
- 5 ударных БпЛА "Shahed-131/136";
- 1 БпЛА ОТР "Орлан-10".
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Источник:Telegram
Опубликовал: Александр Бураков
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