Ракетная атака на Днепр: поврежден ТЦ, есть погибшие и много раненых

Сегодня утром враг атаковал Днепр, в городе прогремели несколько взрывов.

В результате атаки поврежден один из торговых центров. Также вблизи одного из медучреждений произошел пожар. В одном из помещений видно задымление.

Как сообщает председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, пока известно о 4 погибших и 34 пострадавших (треть из них - в больнице).

"В двух школах выбиты окна, пострадали 3 детских сада - также выбиты окна. В детскую больницу в реанимацию прилетел осколок в окно - без пострадавших. Фактически уничтожена амбулатория. Также в еще одной больнице загорелось здание архива", - добавил мэр города Борис Филатов.

Впоследствии в Воздушных силах сообщили, что сегодня утром враг атаковал Днепропетровскую область тремя крылатыми ракетами наземного базирования "Искандер-К", четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59 и пятью ударными БпЛА типа "Shahed".

Силами ПВО сбито 11 воздушных целей: крылатую ракету "Искандер-К", 4 управляемые авиационные ракеты Х-59, 5 ударных БпЛА "Shahed-131/136" и один БпЛА ОТР "Орлан-10".