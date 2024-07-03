США объявили о новом большом пакете военной помощи Украине

Соединенные Штаты Америки объявили о новом пакете военной помощи Украине. Сумма, на которую предоставляется помощь, пока не уточняется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга.

По ее словам, это является седьмым пакетом помощи по безопасности, который Байден санкционировал для помощи Украине с момента подписания им в апреле дополнения к закону о национальной безопасности.

В новый пакет входят:

ракеты для украинских систем противовоздушной обороны;

боеприпасы для высокомобильной артиллерии;

ракетные системы;

артиллерийские снаряды и другие критические средства.

Все вооружения выводятся из американских запасов по президентским полномочиям на сокращение.

Новый пакет также включает новое финансирование, которое Министерство обороны США использует для закупки перехватчиков для систем противовоздушной обороны Patriot и NASAM, чтобы помочь Украине защитить свои войска и города от воздушных атак со стороны России.

Как уточнили в Пентагоне, первая часть пакета включает в себя дополнительные перехватчики противовоздушной обороны, артиллерийские и другие огневые средства, а также противотанковое вооружение на сумму в 150 миллионов долларов.

В пакет вошли:

ракеты для систем противовоздушной обороны HAWK;

боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);

155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;

81-мм минометные мины;

ракеты с оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW), запускаемые из трубы;

противотанковые комплексы Javelin и AT-4;

боеприпасы к стрелковому оружию и гранаты;

оборудование и боеприпасы для взрывных работ;

тактические транспортные средства для буксировки и транспортировки оборудования;

тактические аэронавигационные системы и оборудование для поддержки авиации; и

запасные части, техническое обслуживание и другое полевое и вспомогательное оборудование.

Также выделено 2,2 миллиарда долларов, которые будут использованы для закупки перехватчиков для систем противовоздушной обороны PATRIOT и NASAMS для Украины. Как сообщалось ранее, администрация Байдена планирует ускорить поставки этих вооружений, изменив очередность будущих поставок для Украины по программе "Внешние военные продажи".

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В результате Украина получит перехватчики, в которых она срочно нуждается для защиты своего населения и критически важной инфраструктуры от воздушных атак со стороны России.

Как ранее сообщали в СМИ, этот пакет предоставлен в рамках полномочий президента США по изъятию оружия, боеприпасов и техники из американских военных складов для удовлетворения краткосрочных потребностей Украины.