Ястремская в волевом стиле обыграла экс-россиянку и пробилась в третий круг Уимблдона
Матч продолжался больше двух с половиной часов
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинка Даяна Ястремская (№27 WTA) вышла в третий круг Уимблдона, обыграв в волевом матче Варвару Грачеву (№70 WTA), которая недавно сменила российское гражданство во французское.
Матч продолжался 2 часа и 40 минут. В третьей партии Грачева подавала на матч, но Ястремская сумела сделать брейк и вскоре вырвать победу на тай-брейке.
Даяна выполнила 6 подач навылет, совершила 4 двойные ошибки и использовала 6/13 брейкпойнтов.
Таким образом, Ястремская стала первой представительницей Украины, которая вышла в третий круг Уимблдона-2024.
В третьем круге украинка сыграет с хорваткой Донной Векич.
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