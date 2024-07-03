Ястремская в волевом стиле обыграла экс-россиянку и пробилась в третий круг Уимблдона

Украинка Даяна Ястремская (№27 WTA) вышла в третий круг Уимблдона, обыграв в волевом матче Варвару Грачеву (№70 WTA), которая недавно сменила российское гражданство во французское.

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Матч продолжался 2 часа и 40 минут. В третьей партии Грачева подавала на матч, но Ястремская сумела сделать брейк и вскоре вырвать победу на тай-брейке.

Даяна выполнила 6 подач навылет, совершила 4 двойные ошибки и использовала 6/13 брейкпойнтов.

Таким образом, Ястремская стала первой представительницей Украины, которая вышла в третий круг Уимблдона-2024.

В третьем круге украинка сыграет с хорваткой Донной Векич.

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Уимблдон-2024. Второй круг

Даяна Ястремская (Украина) [28] – Варвара Грачева (Франция) – 3:6, 6:4, 7:6 (10:5)