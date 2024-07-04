Силы обороны уничтожили еще 1200 оккупантов - Генштаб
Обновлённая статистика по российским потерям
Генштаб ЗСУ
За прошедшие сутки украинские защитники обезвредили 1200 российских оккупантов, 65 артиллерийских систем врага и 2 системы ПВО.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.07.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 547470 (+1200) человек,
- танков - 8132 (+9) ед,
- боевых бронированных машин - 15600 (+17) ед,
- артиллерийских систем - 14777 (+65) ед,
- РСЗО - 1115 (+0) ед,
- средства ПВО - 878 (+2) ед,
- самолетов - 360 (+0) ед,
- вертолетов - 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 11694 (+26),
- крылатые ракеты - 2342 (+6),
- корабли / катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 19923 (+73) ед,
- специальная техника / - 2468 (+4).
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Источник:Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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