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Силы обороны уничтожили еще 1200 оккупантов - Генштаб

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Силы обороны уничтожили еще 1200 оккупантов - Генштаб

Генштаб ЗСУ

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За прошедшие сутки украинские защитники обезвредили 1200 российских оккупантов, 65 артиллерийских систем врага и 2 системы ПВО.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.07.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 547470 (+1200) человек,
  • танков - 8132 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин - 15600 (+17) ед,
  • артиллерийских систем - 14777 (+65) ед,
  • РСЗО - 1115 (+0) ед,
  • средства ПВО - 878 (+2) ед,
  • самолетов - 360 (+0) ед,
  • вертолетов - 326 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 11694 (+26),
  • крылатые ракеты - 2342 (+6),
  • корабли / катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 19923 (+73) ед,
  • специальная техника / - 2468 (+4).
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Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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