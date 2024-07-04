  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Украинская ПВО сбила 21 из 22 вражеских шахедов
В тренде

Украинская ПВО сбила 21 из 22 вражеских шахедов

Общие новости

Атака на Киев не удалась

Украинская ПВО сбила 21 из 22 вражеских шахедов

A. Gusev's Photo, Pacific Press

Новина українською

В ночь на 4 июля российские войска атаковали Украину 22-мя ударными БпЛА типа "Shahed-131/136", ПВО сбила 21 дрон.

Об этом сообщает командующий Воздушных сил Николай Олещук.

Дроны были запущены из Курской области РФ.

"В результате боевой работы зенитными ракетными подразделениями, расчетами мобильных огневых групп Сил обороны и средствами РЭБ Воздушных Сил ВС Украины сбит 21 "шахед" в пределах Киевской, Черниговской, Житомирской, Сумской, Днепропетровской и Полтавской областей", - говорится в сообщении.

Как позже отметил начальник Киевской городской военной администрации (КГВА) Сергей Попко, все ударные беспилотники врага направлялись в столицу, но были уничтожены на подступах.

По теме
yellow-arrow
Милевский: Как-то Рыбалка выиграл у Суркиса приличную сумму денег
yellow-arrow
Силы обороны уничтожили еще 1200 оккупантов - Генштаб
yellow-arrow
4-й новобранец ДК, хилая заявка на Олимпиаду и новый хав Интера. Главные новости за 3 июля
ПВО война с россией БПЛА
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Telegram
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости