Украинская ПВО сбила 21 из 22 вражеских шахедов
Атака на Киев не удалась
A. Gusev's Photo, Pacific Press
В ночь на 4 июля российские войска атаковали Украину 22-мя ударными БпЛА типа "Shahed-131/136", ПВО сбила 21 дрон.
Об этом сообщает командующий Воздушных сил Николай Олещук.
Дроны были запущены из Курской области РФ.
"В результате боевой работы зенитными ракетными подразделениями, расчетами мобильных огневых групп Сил обороны и средствами РЭБ Воздушных Сил ВС Украины сбит 21 "шахед" в пределах Киевской, Черниговской, Житомирской, Сумской, Днепропетровской и Полтавской областей", - говорится в сообщении.
Как позже отметил начальник Киевской городской военной администрации (КГВА) Сергей Попко, все ударные беспилотники врага направлялись в столицу, но были уничтожены на подступах.
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