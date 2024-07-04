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Милевский: Как-то Рыбалка выиграл у Суркиса приличную сумму денег

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Дело было в самолете после матча с "Челси"

Милевский: Как-то Рыбалка выиграл у Суркиса приличную сумму денег

Фото: ФК Динамо Київ

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Бывший форвард "Динамо" Артем Милевский рассказал, как экс-игрок киевлян Сергей Рыбалка выиграл у президента киевского клуба Игоря Суркиса деньги в азартной игре.

- Игорь Михайлович Суркис - знатный любитель азартных игр. С ним играли?

- Нет, с ним не играл. Но знаю, что Рыбалка играл с Игорем Михайловичем в какую-то игру в самолете после матча с "Челси" и выиграл приличную сумму денег. Все ребята тогда за Рыбалку болели (смеется).

- Ну Рыбалка пару штук поднял хотя бы?

- Думаю, да. Игорь Михайлович на меньшие деньги не стал бы играть, - рассказал Милевский.

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Артем Милевский Игорь Суркис Сергей Рыбалка Динамо (Киев)
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Источник:
Sport-express.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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