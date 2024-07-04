Зеленский - об идее прекратить огонь: Мы не можем доверять Путину. Я не хочу неприятности для государства
Президент обозначил свою позицию
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Президент Украины Владимир Зеленский публично высказался относительно предложения венгерского премьера Виктора Орбана о прекращении огня.
"Что касается cease-fire (прекращения огня, - ред.). В войне мы не можем просто так говорить о cease-fire. Для меня нужен план и для наших людей. Мы не можем доверять Путину, потому что для нас он убийца и агрессор.
Договаривались стороны о cease-fire между Украиной и Россией, и РФ все это срывала постоянно и убивала наших людей. Поэтому только если это будет на международной понятной площадке в присутствии стран-лидеров, которым доверяют. Они могут иметь разные мнения, взгляды относительно этапов окончания этой войны, но мы все должны быть на одной стороне, доверять друг другу.
То есть я не хочу неприятности для своего государства. Мы и так в войне. Дать преимущество России сегодня - это просто не возможно. Нам нужно быть разумными. И важно снова: кто за это будет нести ответственность, кроме украинцев своей жизнью? Какая страна? Это очень просто договориться о cease-fire и очень сложно его удержать. Очень сложно потом найти будет тех, кто должен отвечать почему cease-fire сорвано", - об этом он заявил в интервью Bloomberg.
2 июля 2024 года Орбан приезжал в Киев. На встрече с президентом Владимиром Зеленским он заявил, что уважает украинскую Формулу мира, но считает ее слишком долгой в реализации. Глава венгерского правительства предложил другой вариант: прекратить огонь для дальнейших переговоров.
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