Зеленский - о влиянии Ермака: Он мощный менеджер и делает то, что говорю ему я

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что глава Офиса президента Андрей Ермак является мощным менеджером и он уважает его за результативную работу.

"Все это работает, чтобы атаковать меня. Россия запускала очень много разной дезинформации, что не я решаю, а решают какие-то теневые люди. Что президент не контролирует партию или не имеет влияния на тех или иных министров и так далее.

Я не хочу иметь влияние. Есть закон. Я президент согласно украинскому законодательству. Ермак - мощный менеджер. Я его уважаю за результат. Он делает то, что говорю ему я, и он выполняет эти задачи.

Слабый президент Украины - это возможность оторвать от Украины половину территорий. Это возможность Украину остановить на пути к вступлению в Европейский Союз. Это возможность закрыть мне рот. Возможность иметь другого человека во главе Украины, который не будет влиять. И это и есть задача для многих в мире. Вот что примерно происходит", - сказал глава государства в интервью Bloomberg.