Путин: Стамбульские договоренности 2022 года могут стать основой для переговоров с Украиной
Путин утверждает, что "эти договоренности никуда не делись"
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Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия может вернуться к так называемым "стамбульским договоренностям" о мире между РФ и Украиной.
Об этом он сказал на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Казахстане, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, проект договора между Россией и Украиной, который был якобы согласован на переговорах в Стамбуле в марте 2022 года, может быть фундаментом для возобновления переговорного процесса с Украиной.
"Стамбульские договоренности остаются на столе и могут быть положены в основу продолжения этих переговоров", - заявил российский диктатор.
Он утверждает, что "эти договоренности никуда не делись".
"Россия всегда выступала и выступает за мирное политико-дипломатическое решение ситуации в Украине", - цитируют заявление главы Кремля пропагандистские СМИ.
По мнению Путина, Украина якобы сама отказалась от переговоров по указанию Великобритании и США.
"Они (стамбульские договоренности - ред.) были парафированы руководителем украинской переговорной делегации, а значит, судя по всему, вполне устраивали Украину", - добавил он.
Напомним, 14 июня диктатор Путин заявил, что украинские военные должны якобы выйти с временно оккупированных территорий в пределах административных границ для "мирных переговоров" с Россией. Тогда РФ "немедленно прекратит огонь".
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мирные переговоры с Россией нереалистичны, а мирное соглашение с РФ будет "ловушкой", потому что Путин нарушит любое заключенное соглашение.
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