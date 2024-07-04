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Путин: Стамбульские договоренности 2022 года могут стать основой для переговоров с Украиной

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Путин утверждает, что "эти договоренности никуда не делись"

Путин: Стамбульские договоренности 2022 года могут стать основой для переговоров с Украиной

Getty Images

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия может вернуться к так называемым "стамбульским договоренностям" о мире между РФ и Украиной.

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Об этом он сказал на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Казахстане, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, проект договора между Россией и Украиной, который был якобы согласован на переговорах в Стамбуле в марте 2022 года, может быть фундаментом для возобновления переговорного процесса с Украиной.

"Стамбульские договоренности остаются на столе и могут быть положены в основу продолжения этих переговоров", - заявил российский диктатор.

Он утверждает, что "эти договоренности никуда не делись".

"Россия всегда выступала и выступает за мирное политико-дипломатическое решение ситуации в Украине", - цитируют заявление главы Кремля пропагандистские СМИ.

По мнению Путина, Украина якобы сама отказалась от переговоров по указанию Великобритании и США.

"Они (стамбульские договоренности - ред.) были парафированы руководителем украинской переговорной делегации, а значит, судя по всему, вполне устраивали Украину", - добавил он.

Напомним, 14 июня диктатор Путин заявил, что украинские военные должны якобы выйти с временно оккупированных территорий в пределах административных границ для "мирных переговоров" с Россией. Тогда РФ "немедленно прекратит огонь".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мирные переговоры с Россией нереалистичны, а мирное соглашение с РФ будет "ловушкой", потому что Путин нарушит любое заключенное соглашение.

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1 голосов
Комментарии
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download1 (huyersk)
04.07.2024 в 18:53
Ця людина збиралася у очі дивитися пуйлу, а тепер, виявляється, пуйлу не можно вірити. Якби не вийшли з переговорів у Стамбулі, то б уникнули загибелі такої кількості військових, і вже прийшли би за ці 2 роки до якогось компромісу. А так втратили 2 роки, втратили території, втратили людей.Питання : яким був план та альтернатива перемовинам? Дійти до кремля? Цього недопрезидента з зірковою хворобою все одно змусять сісти за стіл переговорів. Нам терміново потрібні вибори, зеленський це узурпатор влади гірше пуйла.
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Комментарии 9
download1 (huyersk)
04.07.2024 в 18:53
Ця людина збиралася у очі дивитися пуйлу, а тепер, виявляється, пуйлу не можно вірити. Якби не вийшли з переговорів у Стамбулі, то б уникнули загибелі такої кількості військових, і вже прийшли би за ці 2 роки до якогось компромісу. А так втратили 2 роки, втратили території, втратили людей.Питання : яким був план та альтернатива перемовинам? Дійти до кремля? Цього недопрезидента з зірковою хворобою все одно змусять сісти за стіл переговорів. Нам терміново потрібні вибори, зеленський це узурпатор влади гірше пуйла.
Ответить
0
0
Gican85 (Киев)
04.07.2024 в 18:08
Зачем писать о том, что Зеля запретило?
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0
2
avatar
Просто Квашин (Харків)
04.07.2024 в 17:55
поки не розкриють путінського "штірліца" єрмака, нас жде тільки повна жо...
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3
3
Надеюсь и верю! (Николаев)
04.07.2024 в 17:50
Любые договорённости с плешивым будут означать только передышку для московитов.Они снова нападут только лучше подготовятся.
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3
3
download1 (huyersk)
04.07.2024 в 18:43
А ми не можемо у цей час так само підготовитися для захисту? Включи мізки
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0
0
Надеюсь и верю! (Николаев)
04.07.2024 в 18:51
Как только мы заключим "мир" с орками,то от нас сразу отвернутся союзники и перестанут помогать даже в том объёме как сейчас.А с этих тварей снимут санкции.Так что мозги нужны тебе.Попроси бога об этом.А может ты засланый?Сколько платят?
 
0
0
Надеюсь и верю! (Николаев)
04.07.2024 в 18:53
У нас страна разрушена.Экономика дышит на ладан.Сами мы не отобъёмся.
 
0
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
04.07.2024 в 17:37
Та й Будапештський меморандум на столі, теж нікуди не подівся. Він і є основою для виконання підписантом-агресором з виплатою репарацій
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4
3
download1 (huyersk)
04.07.2024 в 18:44
а ти дізнайся на вікіпедії текст документу і зрозумій, що з юридичної точки зору то є звичайний папірець, яким хіба що підтертися
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