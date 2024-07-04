Зеленский: У нас в резерве есть 14 не укомплектованных оружием бригад, помощь поступает медленно
Заявление президента
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Президент Владимир Зеленский заявил, что западная помощь поступает медленно, из-за чего у Украины 14 неукомплектованных бригад.
Об этом он сказал в интервью Bloomberg.
По его словам, ситуация на фронте не патовая.
"Это просто проблемная ситуация. Пат - это безысходность. А проблему можно решить, если есть желание и инструменты. У нас есть желание, а инструменты не пришли. У нас стоят бригады без оружия. У нас стоит резерв, у нас стоит 14 бригад неукомплектованных. У которых нет соответствующего оружия, о котором уже голосовали, о котором говорили, пакеты должны приходить. Но они идут, к сожалению, медленно", - сказал президент.
Зеленский объяснил, что нельзя просто говорить о контрнаступательных действиях, поскольку сегодня нужно защитить то, что есть.
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"Мы хотим ответные контрнаступательные действия тогда, когда мы готовы. Мы готовы тогда, когда поступает оружие. Его сегодня нет", - подытожил глава государства.
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